AKOM ve Meteoroloji’nin kuvvetli sağanak uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Vatandaşlar yağmur ve rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Prof. Dr. Orhan Şen ise “Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece Anadolu yakasının doğusuna dikkat” diyerek uyardı. Kuvvetli yağışın Çarşamba saat 17.00'ye kadar etkili olması öngörülüyor.

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Dün İstanbul için bir uyarı yayınlayan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağını, kuvvetli yağışların akşam 20.00'den itibaren etkisini artıracağını belirtmişti. Kuvvetli yağışın çarşamba saat 17.00'ye kadar kentte etkili olacağı uyarısı yapılmıştı.

İSTANBUL’DA SAĞANAK

AKOM’un uyarısının ardından İstanbul’da beklenen yağış Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Yer yer etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgar da zaman zaman etkisini artırdı.

Trakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde etkili olan yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Trakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak

ORHAN ŞEN: AKŞAM KUVVETLENECEK

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de şiddetli sağanak için İstanbul’u uyardı. Şen “Sıcaklık 3-4 derece düşüyor. Yarın bu düşüşe 3-4 derece daha eklenir. Dün 27 C idi bugün 23 C yarın 19 C. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece Anadolu yakasının doğusuna dikkat. Bu gece yarısı ve sonrasında Yalova Şile’nin güney ve doğusu Ağva Kandıra Karasu Akçakoca Karadeniz Ereğlisi Bartın Cide ye kadar sahil kesiminde taşkın ve sel riski var aman dikkat” diyerek uyardı.

Trakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak

AKOM DÜN UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek uyarmıştı.

AKOM açıklamasında şöyle denilmişti:

Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetlenmesiyle (20-50km/s) birlikte halihazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi için beklenen kuvvetli yağışların, yarın akşam 20.00'den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin, çarşamba saat 17.00'ye kadar kentte etkili olması öngörülüyor.

| Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul Editör : ESMA KARAYEL Kaynak: İHLAS HABER AJANSIİstanbul

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