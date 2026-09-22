Türkiye Gazetesi E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Arama
SON DAKİKA Tasarruf Ortağım YAZARLAR BİZİM SAYFA GÜNDEM POLİTİKA EKONOMİ DÜNYA SPOR RESMİ İLANLAR HABER JET İzle
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
E-Gazete Gazete Aboneliği Dijital Gazete Aboneliği
Gündem
Ekonomi
Spor
Dünya
Yaşam
Kültür-Sanat
Bizim Sayfa
Yazarlar
Diğer Kategoriler
Kurumsal
Uygulamalar Türkiye Gazetesi App Store Türkiye Gazetesi Google Play
Google Linke Tıkla, Türkiye Gazetesi'ni Google Favorilerine Ekle!
Gündem

Trakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak

Whatsapp İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal

AKOM ve Meteoroloji’nin kuvvetli sağanak uyarılarının ardından İstanbul’da beklenen yağış Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Vatandaşlar yağmur ve rüzgar nedeniyle zaman zaman zor anlar yaşadı. Prof. Dr. Orhan Şen ise “Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece Anadolu yakasının doğusuna dikkat” diyerek uyardı. Kuvvetli yağışın Çarşamba saat 17.00'ye kadar etkili olması öngörülüyor.

Kaydet
|

Dün İstanbul için bir uyarı yayınlayan Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalacağını, kuvvetli yağışların akşam 20.00'den itibaren etkisini artıracağını belirtmişti. Kuvvetli yağışın çarşamba saat 17.00'ye kadar kentte etkili olacağı uyarısı yapılmıştı.

ÖNERİLEN HABERLER
Hem soğuk hem sağanak kapıda! Sıcaklık 25’ten 13’e düşecek! İstanbul’da en serin gün için tarih verildi
YAŞAM

Hem soğuk hem sağanak kapıda! Sıcaklık 25’ten 13’e düşecek! İstanbul’da en serin gün için tarih verildi

İSTANBUL’DA SAĞANAK

AKOM’un uyarısının ardından İstanbul’da beklenen yağış Anadolu Yakası’nda etkili oldu. Yer yer etkili olan yağmur nedeniyle vatandaşlar zor anlar yaşarken, rüzgar da zaman zaman etkisini artırdı.

Trakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak
Başlık ResmiTrakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak

Sabah saatlerinden itibaren Anadolu Yakası’nın bazı ilçelerinde etkili olan yağış, günlük hayatı olumsuz etkilerken, yağışların gün boyunca aralıklarla etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Trakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak
Başlık ResmiTrakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak

ORHAN ŞEN: AKŞAM KUVVETLENECEK

Öte yandan Meteoroloji Uzmanı Prof. Dr. Orhan Şen de şiddetli sağanak için İstanbul’u uyardı. Şen “Sıcaklık 3-4 derece düşüyor. Yarın bu düşüşe 3-4 derece daha eklenir. Dün 27 C idi bugün 23 C yarın 19 C. Yağışların öğleden sonra ve akşam saatlerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Gece Anadolu yakasının doğusuna dikkat. Bu gece yarısı ve sonrasında Yalova Şile’nin güney ve doğusu Ağva Kandıra Karasu Akçakoca Karadeniz Ereğlisi Bartın Cide ye kadar sahil kesiminde taşkın ve sel riski var aman dikkat” diyerek uyardı.

Trakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak
Başlık ResmiTrakya’dan yurda girdi şimdi İstanbul’da! Kuvvetli sağanak Anadolu Yakası’nda etkili oldu, akşam saatlerinde etkisi artacak

AKOM DÜN UYARMIŞTI

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM), dün Marmara Bölgesi genelinde Balkanlar üzerinden gelen serin ve yağışlı havanın etkili olacağını belirterek uyarmıştı.

AKOM açıklamasında şöyle denilmişti:

Yarın sabah saatlerinden itibaren rüzgarın kuzeyli yönlerde kuvvetlenmesiyle (20-50km/s) birlikte halihazırda 26-28 derece aralığında yaz değerlerinde seyreden sıcaklıkların 6-8 derece birden azalarak bahar değerlerine gerileyeceği, beraberinde il genelinde aralıklarla sağanak geçişlerinin yaşanacağı öngörülüyor. Marmara Bölgesi için beklenen kuvvetli yağışların, yarın akşam 20.00'den itibaren etkisini artırması bekleniyor. Avrupa Yakası, Boğaz çevresi ile Anadolu Yakası genelinde metrekare başına 30-60 kilogram aralığında yağışların gözlenebileceği tahmin ediliyor. Kuvvetli yağış geçişlerinin, çarşamba saat 17.00'ye kadar kentte etkili olması öngörülüyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | İstanbul
Whatsapp İkon Facebook İkon
Paylaş
Paylaş
Facebook Facebook X X WhatsApp WhatsApp LinkedIn LinkedIn NSosyal NSosyal
Yayın Tarihi |
Haberle İlgili Daha Fazlası
Gündem
Bizi Takip Edin Bizi Takip Edin
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
İMZAYI ATAN SAVCI ORTAYA ÇIKTI
Eski MİT'çiyi Silivri'ye o yollamış
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
EN YAKIN RAKİBİNİ KATLADI
Son seçim anketinde büyük fark
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
ANNE, BABA, DEDE GÖZALTINDA!
Bakan Gürlek'ten Manisa'daki saldırıya ilişkin açıklama
SALDIRGAN YAKALANDI!
SALDIRGAN YAKALANDI!
Manisa'da liseye silahlı saldırı
"MÜDAHALE EDEMEZDİK..."
Lise önündeki dehşetin tanıkları anlattı
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
TÜRK İŞ ADAMINA SESLENDİ
Konuşmasının arasında çağrı yaptı: Seni de bekliyoruz
SINGO'DAN HABER VAR
SINGO'DAN HABER VAR
Tam "iyileşti" derken yine sakatlanmıştı: Son durumu
GERİ SAYIM BAŞLADI
GERİ SAYIM BAŞLADI
Metrobüs ve Marmaray sistemi metroya geliyor
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
MAMDANİ'YE ŞAŞIRTAN SÖZLER
'ABD'nin karşı karşıya olduğu en büyük tehdit' demişti
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
4'Ü SESSİZ, BİRİ ORTADA YOK
Galatasaray'da 80 milyon euroluk acı gerçek
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
EV ALMAK MI KİRADA KALMAK MI?
Son rakamlar dengeleri değiştirdi
'NEYMAR’A BENZİYOR'
'NEYMAR’A BENZİYOR'
Kartal'ın genç yıldızını eski hocası anlattı
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
ANKARA'DA DEHŞET GECESİ!
3 arkadaşını katletti, intihar etti
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
NEW YORK’UN ‘BAKLAVA ADAM’I
Gaziantep'ten alıyor, paraya para demiyor
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
AYŞEGÜL'ÜN CİNAYETİNDE KARAR
Müge Anlı'da aranıyordu, acı sonu ortaya çıktı
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
TAKDİRLİK DAVRANIŞ
920 liralık yola 920 bin TL göndermiş
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
SARI METAL FAİZE DİRENİYOR!
Altının yeni rolü belli oldu
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
ROBOTTAN ÇİĞ KÖFTE ŞOV
Video sosyal medyada büyük ilgi gördü
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
BM KÜRSÜSÜNDEN NET MESAJ
"Çocukların güvenliğini sağlama sorumluluğu hepimizindir"
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
BM’YE TARİHÎ ÇAĞRI
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Veto imtiyazı kaldırılmalı
YORUMLAR
ÇOK OKUNANLAR
YAZARLAR
Bize Haber Verin

Editör masasıyla bilgi ve materyal paylaşmak için tıklayın

GÖZDEN KAÇMASIN
ÖNE ÇIKANLAR
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
İzmir'de kaçak avlanan 3 ton orkinos ele geçirildi
Kaydet
'Harita krizi' sonrası tansiyon yükselmişti! Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Trump ve Macron’dan sürpriz görüntü
Kaydet
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kutsi kaç yaşında, nereli, evli mi? Doktorlar dizisinin Levent ve Ela'sı Tuzlu Kahve dizisinde bir araya geldi!
Kaydet
SONRAKİ HABER

Haber Asistanı

Son 30 günün haberleri
📰

Türkiye Gazetesi Haber Asistanına Hoş Geldiniz!

Son 30 güne ait haberleri, spor gelişmelerini veya yazar yazılarını sorgulayabilirsiniz.