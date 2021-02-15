Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.
Bakan Koca, Covid-19 aşısı olan Destici'ye teşekkür etti
15.02.2021 - 20:21 | Son Güncelleme: 15.02.2021 - 20:23
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici Kovid-19 aşısının ilk dozunu yaptırdı.
Etiketler : sağlık bakanı,fahrettin koca,haberler,
767883 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/767883.aspx
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