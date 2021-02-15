Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.