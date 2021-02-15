Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "Sayın Mustafa Destici'ye aşı programımıza verdikleri destek sebebiyle çok teşekkür ederim. Tüm vatandaşlarımız aşılanana kadar çalışmaya devam edeceğiz." ifadesini kullandı.