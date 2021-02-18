Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti. Kabulde, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay da hazır bulundu.
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Asadov’u kabul etti
18.02.2021 - 14:00 | Son Güncelleme: 18.02.2021 - 14:00
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov’u Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde kabul etti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan,Azerbaycan Başbakanı Ali Asadov,
768642 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/768642.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER