Bakan Akar'a ziyaretinde Genelkurmay Başkanı Orgeneral Yaşar Güler ve Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Hasan Küçükakyüz de eşlik etti.
Bakan Akar, Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi
02.05.2021 - 21:09 | Son Güncelleme: 02.05.2021 - 21:10
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Irak'ın kuzeyinde icra edilen Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarının hava harekatlarının yönetildiği Muharip Hava Kuvveti Komutanlığının bulunduğu Eskişehir'e geldi.
Etiketler : Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,
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