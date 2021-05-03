Milli Eğitim Bakanlığının (MEB), internet sitesinde yer verilen duyuruda, "2021 Mart sözleşmeli öğretmenlik sözlü sınav yeri bilgisi e-Devlet üzerinden yayınlanmıştır." ifadesine yer verildi.
20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için sözlü sınav yerleri e-Devlet üzerinden açıklandı
03.05.2021 - 20:48 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 20:49
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Eğitim Bakanlığı, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için adayların sözlü sınav yerlerini e-Devlet üzerinden açıkladı.
Etiketler : meb,
787506 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787506.aspx
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