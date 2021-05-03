Bakanlığın sosyal medya hesabından paylaşılan görüntülerde, “Irak kuzeyinde devam eden Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonları kapsamında belirlenen terörist mevzileri Hava Kuvvetlerimiz tarafından etkili şekilde vurularak imha ediliyor” denildi.
MSB: “Irak kuzeyindeki terörist mevzileri Hava Kuvvetlerince imha edildi”
03.05.2021 - 22:16 | Son Güncelleme: 03.05.2021 - 22:24
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Milli Savunma Bakanlığı, Pençe-Şimşek ve Pençe-Yıldırım operasyonlarında terörist mevzilerinin Hava Kuvvetleri tarafından imha edildiği görüntüleri paylaştı.
Etiketler : msb,ırak,mevzi,
787522 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/gundem/787522.aspx
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