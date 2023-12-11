Bakan Yumaklı: “85 milyon nüfusumuzun, 50 milyondan fazla turistin gıda ihtiyacını sorunsuz karşılıyoruz”

11 Aralık 2023 15:02 - Güncelleme Tarihi: 11 Aralık 2023 15:05

Editör: Ayşegül Yağız / Kaynak: Anadolu Ajansı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğü (DSİ) tarafından inşa edilen başta baraj, içme suyu, sulama, toplulaştırma, atık su ve taşkın koruma olmak üzere toplam 369 tesisin açılışı yaptı. 66 ili kapsayan ve yatırım bedeli 53 milyar lira olan tesislerin açılış töreninde Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı da önemli açıklamalarda bulundu.

“85 MİLYON NÜFUSUMUZUN, 50 MİLYONDAN FAZLA TURİSTİN GIDA İHTİYACINI SORUNSUZ KARŞILIYORUZ”

Yumaklı, burada yaptığı konuşmada, son 21 yılda çeşitli alanlarda önemli çalışmalara imza attıklarını belirterek, “Bitkisel üretimden hayvansal üretime, sağlıklı gıda arzından suyun yönetimine, orman varlığını artırmadan doğal alanları korumaya kadar, birçok alanda, önemli çalışmalar gerçekleştirdik. Bu çalışmaların sonucunda bugün, 85 milyon nüfusumuzun, 50 milyondan fazla turistin ve diğer misafirlerimizin gıda ihtiyacını sorunsuz karşılıyoruz. Ayrıca; 30 milyar dolarlık tarımsal ihracat yaparak, ekonomimize önemli katkı sağlıyoruz. Son olarak geçtiğimiz aylarda; Tarımsal üretim planlaması, sözleşmeli üretim, tarım sayımı gibi devrim niteliğindeki düzenlemeleri, sizlerden aldığımız güçlü destekle hayata geçirdik” ifadelerini kullandı.

“85 MİLYON VATANDAŞIMIZIN İÇME VE KULLANMA SUYU İHTİYACINI SORUNSUZ KARŞILIYORUZ”

369 tesisin daha açılışını gerçekleştirdiklerine dikkati çeken Yumaklı, “Son 21 yılda, suyun akışına yön veren projelerin ana gücünü, Devlet Su İşleri Genel Müdürlüğümüz oluşturmuştur. DSİ’nin tamamladığı projelerle bugün; 85 milyon vatandaşımızın içme ve kullanma suyu ihtiyacını sorunsuz karşılıyoruz. Hidroelektrik santrallerimizle, elektriğimizin beşte birini sudan elde ediyoruz. Taşkın koruma tesisleriyle, milletimizin can ve mal güvenliğini sağlıyoruz. Sulama yatırımlarımızla, çiftçilerimiz aynı araziden, yılda tek ürün yerine iki, hatta üç ürün alıyor. Bugün tarımsal hasılada Avrupa’da birinci, dünyada ilk 10 ülke arasındaysak, bunda sulama yatırımlarının büyük katkısı var. Bugün de; barajlardan göletlere, sulama ve arazi toplulaştırma projelerinden taşkın koruma tesislerine kadar, 369 tesisin daha açılışını gerçekleştiriyoruz. 66 ilimizde hayata geçen bu yatırımlar, vatandaşlarımıza hayırlı, çiftçilerimize bereketli olsun” diye konuştu.

“TARIM KANUNUMUZU SUYU MERKEZE ALACAK ŞEKİLDE YENİDEN DÜZENLEDİK”

Yumaklı suyla ilgili yasal düzenlemelere son dönemde hız verdiklerini belirterek, “Tarım Kanunumuzu suyu merkeze alacak şekilde yeniden düzenledik. Su yönetimini güçlendirecek Su Kanunu ile taşkınlara direncimizi yükseltecek Taşkın Kanunu çalışmaları da devam ediyor. Ulusal Su Kurulu teşekkül etme kararınız, bu süreçte, bizlere ayrı bir motivasyon kaynağı olmuştur. Ayrıca önümüzdeki dönemde, suyun tasarruflu kullanımı büyük önem taşıyor. Bunun için, Emine Erdoğan Hanımefendi öncülüğünde, Su Verimliliği Seferberliğini başlattık” açıklamasında bulundu.