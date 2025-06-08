Çektiği selfie hayatını kurtardı! Fotoğrafta gördükleri karşısında şoke oldu: Tam 20-25 tane…

Amasya'da buğday tarlasına giden Mehmet Fatih Hatipoğlu, cep telefonuyla çektiği selfie sayesinde üzerindeki 25 ölümcül keneyi fark etti. Gördükleri karşısında hayatının şokunu yaşayan Hatipoğlu, kenelerden kontrollü bir şekilde kurtulmayı başardı.

Kurban Bayramı’nda, Amasya merkeze bağlı Sıracevizler Köyü’ndeki yakınlarını ziyaret eden 42 yaşındaki Mehmet Fatih Hatipoğlu, kontrol etmek amacıyla kendisine ait tarlaya gitti.

Hatıra olarak cep telefonuyla selfie çektikten sonra, fotoğrafı sosyal medyada paylaşmak üzere incelerken tişörtünün üzerinde bir böcek fark etti.

"HERKES BENİM KADAR ŞANSLI OLMAYABİLİR"

Üç çocuk babası Hatipoğlu, böceğe yakından baktığında bunun bir kene olduğunu anlayınca paniğe kapıldı. Ardından ellerine eldiven takarak üzerindeki keneleri vücuduna temas ettirmeden temizledi.

Orta Karadeniz Bölgesi'nde bu dönemlerde ölümlere yol açabilen Kırım Kongo Kanamalı Ateşi (KKKA) hastalığına neden olduğunu bildiği kenelere karşı dikkatli davrandığını belirten Hatipoğlu, şu an için herhangi bir sağlık sorunu yaşamadığını söyledi. "Bu fotoğraf hayat kurtaran bir selfie oldu. Çünkü ölümle burun buruna geldik. Herkes benim kadar şanslı olmayabilir," diye konuştu.