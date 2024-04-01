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Haberler > Gündem > Resmi sonuçları beklemedi! AK Partili başkan, koltuğunu CHP'li isme devretti

Resmi sonuçları beklemedi! AK Partili başkan, koltuğunu CHP'li isme devretti

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
- Güncelleme:
Resmi sonuçları beklemedi! AK Partili başkan, koltuğunu CHP&#039;li isme devretti

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AK Partili belediye Başkanı Yaşar Gedüz resmi sonuçları beklemedi, görevini seçimi kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez'e devretti.

31 Mart yerel seçimlerinde milyonlar sandık başına gitti, yerel yönetimler belirlendi. YSK resmi sonuçları henüz ilan etmedi ancak Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde AK Partili Belediye Başkanı Yaşar Gedüz, resmi sonuçların açıklanmasını beklemeden görevini seçimi kazanan CHP Belediye Başkan Adayı Üstün Dönmez'e devretti.

"CHP AİLESİNİ CAN-I GÖNÜLDEN KUTLARIM"

Görevi devreden AK Partili başkan Gedüz, "CHP ailesini bu başarısından dolayı can-ı gönülden kutlarım. Allah üç dönem üst üste belediye başkanı olmayı bana nasip etti. Tek partili dönemi saymazsak CHP, Kırkağaç’ta ilk kez belediye başkanlığı kazanıyor. Kendilerini tebrik ediyorum" ifadelerini kullandı.

Gedüz, "Yakamda gururla taşıdığım belediye başkanlığı rozetim Üstün başkanın yakasında daha güzel dalgalanacak. Bu rozetimi ona takıyorum. Kırkağaç’ımız için hayırlı uğurlu olsun" dedi.

Resmi sonuçları beklemedi! AK Partili başkan, koltuğunu CHP'li isme devretti - 1. Resim

"75 YILDAN BERİ BİZ BUNA HASRETTİK"

Görevi devralan Dönmez ise, "Gedüz bana 'Mazbatayı beklemene gerek yok, halk sana gereken mazbatayı verdi zaten' dedi. Yaklaşık 75 yıldan beri biz buna hasrettik. Halk içinde bir ittifak yaparak bu hasrete son verdik. Kırkağaç’a ve halkına yeni başkanı hayırlı olsun. Mekânın sahibi mekâna geldi arkadaşlar" diye konuştu.

Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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