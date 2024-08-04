Siyonistleri arzımevut hayali motive ediyor

Yeryüzündeki tek ‘şeriat devleti’ İsrail, çocuklarını ‘vadedilmiş toprak’lar hayali ile yetiştiriyor.

HABER MERKEZİ ANKARA - Millî İstihbarat Akademisi, İsrail’in Gazze üzerinde uyguladığı katliam ile yeniden tartışılmaya başlanan İsrail siyasetindeki fanatik, şiddet yanlısı ideolojileri ve uygulamaları rapor hâline getirdi. Raporda 7 Ekim olaylarından çok daha önce radikal sağ ve işgalci yerleşimciliğin İsrail siyasetinde nasıl hayat bulup geliştiği anlatılıyor. 7 Ekim sonrasında İsrail’in politik ve askerî hamlelerinin en belirleyici toplumsal kesimlerinden birinin, ülkedeki fanatik, şiddet yanlısı, aşırı sağcı gruplar olduğu belirtilen raporda bu grupların, mevcut durumda Gazze’nin işgal altında tutularak Gazzelilerin sürülmesini ve bu toprakların yerleşime açılmasını savunduğu ifade edildi. İsrail’deki aşırı sağ siyaset ile işgalci yerleşimciliğin örtüştüğü bildirilen raporda, aşırı sağın temel motivasyonunun, arzımevut (vadedilmiş topraklar) olarak bilinen Ürdün Nehri’nden Akdeniz’e kadar olan bölgeyi tamamen Yahudileştirilmek olduğu belirtildi.

ŞÜPHECİ TUTUM DEVAM EDİYOR

Raporda, 2005’te Gazze’den çekilen İsrail’in yerleşimleri boşaltması ise yerleşimcilerin İsrail Devleti’ne karşı şüpheci ve temkinli tutumlar geliştirmesine sebep olduğunun altı çizildi. Raporda “Bu güvensizlik ortamında fanatik aşırı sağcı gruplar, gerektiğinde devlete karşı yasal ve devletten bağımsız finansal ihtiyaçlarını karşılamak üzere çeşitli sivil toplum ağları kurdu. Her ne kadar devletten büyük destek alsalar da bu kuruluşlar, aşırı sağın İsrail siyasetine angaje olmasının önemli araçları hâline geldi” değerlendirmesine yer verildi.

Aşırı sağcı grupların Gazze’deki işgalin kalıcı hâle getirilmesini ve Gazze’nin Yahudi yerleşimine açılmasını savunması, İsrail ordusuyla yaşadıkları gerilimin yeni unsurlarından biri olduğu öne çıkan rapora göre ordu, mevcut hükûmete muhalif duruşunun da etkisiyle burada Yahudi varlığını güvence altına almanın büyük askerî ve finansal maliyetleri olacağını öne sürüyor.