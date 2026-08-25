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Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak can verdi

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Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak can verdi
Fotoğraf Başlığı Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak can verdi

Tekirdağ’da inşaatta staj yapan 15 yaşındaki Eren G. kablo çektiği sırada elektrik akımına kapılarak can verdi. Gencin ölümüne ilişkin inceleme başlatıldı.

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Tekirdağ'ın Çerkezköy ilçesinde bulunan bir inşaatta staj yapan 15 yaşındaki Eren G., kablo çektiği sırada elektrik akımına kapıldı. Ağır yaralanan Eren’i fark eden işçiler, gencin yardımına koştu.

Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak can verdi
Başlık ResmiTekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak can verdi

Korkunç olay sonrasında durum 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirildi. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Tekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak can verdi
Başlık ResmiTekirdağ’da kahreden olay! 15 yaşındaki stajyer elektrik akımına kapılarak can verdi

HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekiplerince olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Eren G., ambulansla Çerkezköy Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. 15 yaşındaki çocuk, hastanede hayatını kaybetti. Jandarma ekipleri, olayın yaşandığı inşaat alanında inceleme başlattı. Eren G.'nin ölümüne ilişkin soruşturma devam ediyor.

Editör : ESMA KARAYEL | Kaynak: İHLAS HABER AJANSI | Tekirdağ
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