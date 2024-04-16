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Tunceli'de tartışan çift balkondan atladı: Biri yaralandı, diğeri öldü

Düzenleyen: / Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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Tunceli&#039;de tartışan çift balkondan atladı: Biri yaralandı, diğeri öldü

Gündem Haberleri  / İhlas Haber Ajansı

Tunceli'de sağlık memuru Savaş Kazikoğu, doktor arkadaşı Türkan B. ile balkonda tartıştı. Genç adam ardından kendisini 3. kattan boşluğa bıraktı. Kazikoğu hayatını kaybederken arkasından atlayan kadın doktor ise yaralandı. 

Tunceli'nin Ovacık ilçesinde meydana gelen olayda, edinilen bilgiye göre Ovacık Entegre Hastanesinde görevli sağlık memuru 30 yaşındaki Savaş Kazikoğlu, arkadaşı doktor Türkan B. ile balkonda bulunduğu esnada tartışma yaşadı.

Tartışmanın ardından Savaş Kazikoğu, bulunduğu binanın 3. katından aşağı atladı. Duruma şahit olan Türkan B. de kendini balkondan aşağıya bıraktı.

Durumu gören vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye 112 ve polis ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralılardan Savaş Kazikoğlu yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Tunceli'de balkonda tartışan çift balkonda atladı: Biri yaralandı, diğeri öldü - 1. Resim

HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralı olarak hastaneye kaldırılan Türkan B. de ilk müdahalenin ardından ambulansla Tunceli Devlet Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı.

Vücudunda kırıklar olduğu öğrenilen Türkan B.’nin genel sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken olayla ilgili geniş çapta inceleme başlatıldı.

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Düzenleyen:  - Gündem
Kaynak: İhlas Haber Ajansı
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