Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kurası yarın!

Kaynak: Türkiye Gazetesi 20 Temmuz 2025 17:51 - Güncelleme: 20 Temmuz 2025 17:51 - Güncelleme:

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Avrupa futbolunda sezonun en kritik dönemlerinden biri başlıyor. UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Avrupa Konferans Ligi’nde 3. eleme turu kura çekimleri 21 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde yapılacak. Avrupa Ligi kura çekimi ne zaman, hangi kanalda, saat kaçta merak ediliyor.

Türk futbolseverlerin takibindeki kura çekiminde Beşiktaş, Fenerbahçe ve RAMS Başakşehir’in muhtemel rakipleri netlik kazanacak. Taraftarlar, temsilcilerimizin yol haritasını merakla beklerken, kura çekimi saatleri ve detayları da belli oldu. AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ HANGİ KANALDA? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi için nefesler tutuldu. Heyecanla beklenen Avrupa Ligi kura çekimi, 21 Temmuz Pazartesi günü İsviçre'nin Nyon kentinde olacak. Avrupa Ligi kura çekimi canlı yayını UEFA’nın resmi internet sitesi olan uefa.com üzerinden yapılacak. İlgili Haber Beşiktaş son anda vazgeçmişti! Kyle Walker-Peters imzayı attı AVRUPA LİGİ KURA ÇEKİMİ NE ZAMAN, SAAT KAÇTA? UEFA Avrupa Ligi 3. eleme turu kura çekimi Türkiye saati ile 14.00’te başlayacak. Pazartesi günü yapılacak kura çekiminde, 2. eleme turunda mücadele eden Beşiktaş’ın Ukrayna temsilcisi Shakhtar Donetsk’i geçmesi halinde karşılaşacağı muhtemel rakip belli olacak. Siyah-beyazlılar yoluna UEFA Avrupa Ligi’nde devam ederse kura sonucuna göre yeni rakibiyle 3. turda karşılaşacak. İlgili Haber UEFA Şampiyonlar Ligi kura çekimi ne zaman, saat kaçta, hangi kanalda? Fenerbahçe'nin 3. ön eleme turu rakibi belli olacak

Kaynak: Türkiye GazetesiEditör: Betül Tokkan