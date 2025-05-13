Bahar dizisinde Umay ölüyor mu? Bahar 46.bölüm son sahne!

Bahar dizisinde Umay karakterinin evden kaçışı ve fragmanda yer alan gerilim dolu sahne ‘‘Bahar Umay ölüyor mu?’’ sorusunu gündeme taşıdı. Bahar dizisi 46.bölümüyle ekranlarda yer alırken Alisa Sezen Sever’in akıbeti merak konusu oldu.

Bahar dizisinin son bölümünde Umay karakteri, yaşadığı çalkantılı hayat nedeniyle evden ayrılmıştı. En son Parla’nın ihanetiyle yıkılan Umay’ın bir mektupla her şeyi terk edişi tüm aileyi yerle bir etti. Umay karakterinin diziden ayrılıp ayrılmadığı ise akıllarda soru işareti bıraktı.

BAHAR DİZİSİNDE UMAY ÖLÜYOR MU?

Salı akşamlarının vazgeçilmez dizisi Bahar’ın son bölümünde Umay karakterinin evden kaçışı özellikle Bahar’ı derinden etkiledi. Fragmanın son sahnesinde ise Bahar’ın koşarak bir yere gitmesi Umay karakterinin ölüp ölmediği konusunu gündeme getirdi. Alisa Sezen Sever’in Bahar dizisinden ayrılacağına dair bir karar bulunmuyor.

BAHAR UMAY ÖLDÜ MÜ?

Bahar dizisinde Umay karakterinin akıbeti henüz belli olmadı. Dizinin 46.bölüm fragmanında yer alan sahne ise ‘Alisa Sezen Sever Bahar dizisinden ayrılıyor.’ iddialarını gündeme getirdi. Ancak yapım ekibinden konuyla ilgili bir açıklama gelmedi.

BAHAR DİZİSİ 46.BÖLÜMDE NELER OLDU?

Umay'ın ortadan kaybolması Bahar ve tüm aileyi şaşkına çevirdi. Umay’dan Bahar’a bırakılan umutsuz bir mektup, endişeleri artırır. Korku içinde kızlarını arayan ailenin umutları beklenmedik bir haberle yeşerir. Ancak kısa sürede, bu umut yeni bir bilinmezliğe dönüşür.

Herkes Umay'ın izini bulabilmek için seferber olmuşken, Peran Hastanesi’ne kimliği belirsiz, yüzü tanınmaz halde olan genç bir kadın getirilir. Bahar kadının Umay olduğunu düşünür. Tüm bu yaşananlar ise Bahar'ın yeni ve kesin bir karar almasına neden olur.

BAHAR 47.BÖLÜM FRAGMANI YAYINLANDI MI?

Show TV ekranlarının reyting rekortmeni dizisi Bahar’ın 46.bölümü bu akşam izleyiciyle buluştu. Dizinin 47.bölüm fragmanı henüz yayınlanmadı.