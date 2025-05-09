Çift Kişilik Oda ne zaman yayınlanacak, hangi kanalda? 1. bölüm fragmanında belli oldu

Ulaş Tuna Astepe ve Devrim Özkan’ın başrollerini paylaştığı Çift Kişilik Oda, yaz sezonunda NOW TV’de izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Dizinin yayınlanan 1. bölüm fragmanı sonrası yayın tarihi merak edildi.

Televizyon ekranlarında yaz sezonunda yayınlanması beklenen Çift Kişilik Oda, romantik komedi türündeki hikayesi ve güçlü oyuncu kadrosuyla dikkatleri üzerine çekti. Güney Kore yapımı King The Land'den uyarlanan dizinin 1. bölüm fragmanı ile yayın tarihi belli oldu.

ÇİFT KİŞİLİK ODA NE ZAMAN YAYINLANACAK?

Çift Kişilik Oda'nın yayın tarihi, hayranların en çok merak ettiği konulardan biri. Çekimleri geçtiğimiz aylarda başlayan dizi, 22 Mayıs Perşembe günü yayın hayatına başlayacak.

Romantik komedi türündeki dizinin yaz sezonuna damga vurması bekleniyor. MF yapım imzalı proje Güney Kore uyarlaması olmasıyla da ilgi görüyor.

ÇİFT KİŞİLİK ODA HANGİ KANALDA, NEREDE İZLENİR?

NOW TV'de izleyiciyle buluşacak Çift Kişilik Oda yaz sezonunda ekrana gelecek. Romantik komedi türündeki dizide başrolleri Ulaş Tuna Astepe, Kaan rolüyle ve Devrim Özkan, Nilüfer rolüyle paylaşıyor. Dizi 22 Mayıs Perşembe günü 20.00'de ekrana gelmeye başlayacak.

KONUSU NE?

Nilüfer ve Kaan adlı iki zıt karakterin kesişen yollarını konu alan dizi, Nilüfer'in küçük yaşta kaybettiği anne ve babasının hayalini kurduğu Lutesya Otel'inde çalışmayı kafaya koymuş kararlı bir kadın olarak izleyici karşısına çıkacak.

Kaan ise, otelin mirasçılarından biri olarak yıllar sonra Türkiye'ye dönüyor ancak amacı mirasını ve üvey ablası Sevil'den (Gözde Seda Altuner) intikam almak. Nilüfer ve Kaan'ın arasındaki çatışma zamanla komediyle harmanlanan romantik bir ilişkiye dönüşecek.

OYUNCU KADROSU

Ulaş Tuna Astepe (Kaan)

Devrim Özkan (Nilüfer)

Gözde Seda Altuner (Sevil)

Seren Şirince

Serkan Tınmaz

Eslem Akar,

Burç Kümbetlioğlu,

Onur Büyüktopçu,

Hivda Zizan Alp,

Eda Gürkaynak,

Ayşe Tunaboylu

Levent Ülgen