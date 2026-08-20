Sosyal medyada paylaştığı motosiklet videolarıyla tanınan genç içerik üreticisi ve eski voleybolcu Ceyda Yakova,hayatını kaybetti. Zaman zaman motosiklet kullanırken tehlikeli hareketlerde bulunması nedeniyle yakın çevresi tarafından uyarılan Yakova 22 yaşındaydı. Peki, Ceyda Yakova kimdir, neden öldü?

Sosyal medya içerik üreticisi Ceyda Yakova, 22 yaşında hayatını kaybetti. Bir dönem Teşvikiye Spor Kulübü voleybol takımında forma giyen Ceyda Yakova, geçirdiği trafik kazasının ardından hayatını yitirdi. Yakova'nın nisan ayında da motosiklet kullanırken bir trafik kazası geçirdiği ve ölümün kıyısından döndüğü öğrenildi.

SPOR KULÜBÜ'NDEN AÇIKLAMA

Teşvikiye Spor Kulübü tarafından yapılan açıklamada; "Bir dönem kulübümüzün voleybol formasını giyen Ceyda Yakova’yı kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşıyoruz.

Sporcumuza Allah’tan rahmet; ailesine, yakınlarına ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz.

Anısını ve kulübümüzde bıraktığı güzel izleri daima hatırlayacağız.

Başımız sağ olsun." denildi.

İSTANBUL BİLGİ ÜNİVERSİTEİ'NDEN VEFAT DUYURUSU

Akova'nın mezun olduğu okul Bilgi Üniversitesi'nden yapılan açıklamada, "Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunumuz Ceyda Yakova'yı kaybetmenin derin üzüntüsü içindeyiz. Ailesine ve tüm sevenlerine sabır ve başsağlığı diliyoruz." denildi.

Eski voleybol oyuncusuydu! Ceyda Yakova kimdir, neden öldü?

CEYDA YAKOVA KİMDİR?

Ceyda Yakova, 17 Aralık 2003 tarihinde dünyaya geldi. Ceyda Yakova, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyal ve Beşeri Bilimler Fakültesi Psikoloji Bölümü mezunuydu. Yakova, Instagram ve TikTok platformlarında motovloglar, motosiklet sürüş videoları ve spor yaşantısına dair paylaşımlar yapıyordu.

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