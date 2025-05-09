Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi takvimi: İstanbul'da dev maçlar
Filenin Sultanları, 2025 VNL (Milletler Ligi) İstanbul'da parkeye çıkmaya hazırlanıyor. 18-22 Haziran'da oynanacak maç takvimi belli oldu.
2023 VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yeni zaferler peşinde. TVF'den açıkladığı takvime göre, milliler 4 Haziran'dan itibaren Çin, İstanbul ve Hollanda'da rakiplerle karşılaşacak.
Filenin Sultanları, 4 Haziran'dan itibaren Çin, İstanbul ve Hollanda'da rakiplerle karşılaşacak.
FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?
Filenin Sultanları, VNL 2025’te üç etapta 12 maç oynayacak:
4-8 Haziran’da Çin (Pekin),
18-22 Haziran’da İstanbul,
9-13 Temmuz’da Hollanda (Apeldoorn)
16 takımın yarıştığı ligde, ilk 8 finallere (23-27 Temmuz) yükselecek. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, 2023’teki 22 maçlık galibiyet serisiyle şampiyon olmuştu.
A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ
1. Hafta maçları 4-8 Haziran tarihlerinde Pekin'de oynanacak.
|Tarih
|Saat
|Maç
|4 Haziran
|07.30
|Fransa - Türkiye
|6 Haziran
|14.30
|Türkiye - Tayland
|7 Haziran
|11.00
|Türkiye - Polonya
|8 Haziran
|14.30
|Çin - Türkiye
2. Hafta maçları 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak.
|Tarih
|Saat
|Maç
|18 Haziran
|19.30
|Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
|19 Haziran
|19.30
|Kanada - Türkiye
|21 Haziran
|19.30
|Güney Kore - Türkiye
|22 Haziran
|19.30
|Türkiye - Brezilya
3. hafta maçları 9-12 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn'da oynanacak.
|Tarih
|Saat
|Maç
|9 Temmuz
|21.30
|Hollanda - Türkiye
|11 Temmuz
|21.30
|Çekya - Türkiye
|12 Temmuz
|20.00
|Türkiye - İtalya
FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADRO
Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir
Pasör Çaprazı: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu
Smaçör: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük
Orta Oyuncu: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay
Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın