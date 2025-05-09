Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi takvimi: İstanbul'da dev maçlar

Filenin Sultanları, 2025 VNL (Milletler Ligi) İstanbul'da parkeye çıkmaya hazırlanıyor. 18-22 Haziran'da oynanacak maç takvimi belli oldu.

2023 VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yeni zaferler peşinde. TVF'den açıkladığı takvime göre, milliler 4 Haziran'dan itibaren Çin, İstanbul ve Hollanda'da rakiplerle karşılaşacak.

Filenin Sultanları, 4 Haziran'dan itibaren Çin, İstanbul ve Hollanda'da rakiplerle karşılaşacak.

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Filenin Sultanları, VNL 2025’te üç etapta 12 maç oynayacak:

4-8 Haziran’da Çin (Pekin),

18-22 Haziran’da İstanbul,

9-13 Temmuz’da Hollanda (Apeldoorn)

16 takımın yarıştığı ligde, ilk 8 finallere (23-27 Temmuz) yükselecek. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, 2023’teki 22 maçlık galibiyet serisiyle şampiyon olmuştu.

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta maçları 4-8 Haziran tarihlerinde Pekin'de oynanacak.

Tarih Saat Maç 4 Haziran 07.30 Fransa - Türkiye 6 Haziran 14.30 Türkiye - Tayland 7 Haziran 11.00 Türkiye - Polonya 8 Haziran 14.30 Çin - Türkiye

2. Hafta maçları 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak.

Tarih Saat Maç 18 Haziran 19.30 Dominik Cumhuriyeti - Türkiye 19 Haziran 19.30 Kanada - Türkiye 21 Haziran 19.30 Güney Kore - Türkiye 22 Haziran 19.30 Türkiye - Brezilya

3. hafta maçları 9-12 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn'da oynanacak.

Tarih Saat Maç 9 Temmuz 21.30 Hollanda - Türkiye 11 Temmuz 21.30 Çekya - Türkiye 12 Temmuz 20.00 Türkiye - İtalya

FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçör: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncu: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın