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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi takvimi: İstanbul'da dev maçlar

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi takvimi: İstanbul&#039;da dev maçlar
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

Filenin Sultanları, 2025 VNL (Milletler Ligi) İstanbul'da parkeye çıkmaya hazırlanıyor. 18-22 Haziran'da oynanacak maç takvimi belli oldu.

2023 VNL şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımımız, 2025 FIVB Voleybol Milletler Ligi'nde (VNL) yeni zaferler peşinde. TVF'den açıkladığı takvime göre, milliler 4 Haziran'dan itibaren Çin, İstanbul ve Hollanda'da rakiplerle karşılaşacak. 

Filenin Sultanları, 4 Haziran'dan itibaren Çin, İstanbul ve Hollanda'da rakiplerle karşılaşacak. 

FİLENİN SULTANLARI MAÇLARI NE ZAMAN BAŞLAYACAK?

Filenin Sultanları, VNL 2025’te üç etapta 12 maç oynayacak:

4-8 Haziran’da Çin (Pekin),

18-22 Haziran’da İstanbul,

9-13 Temmuz’da Hollanda (Apeldoorn)

Filenin Sultanları maçları ne zaman başlayacak

16 takımın yarıştığı ligde, ilk 8 finallere (23-27 Temmuz) yükselecek. Daniele Santarelli yönetimindeki milliler, 2023’teki 22 maçlık galibiyet serisiyle şampiyon olmuştu.

Filenin Sultanları maçı ne zaman 2025

A MİLLİ KADIN VOLEYBOL TAKIMI MİLLETLER LİGİ MAÇ TAKVİMİ

1. Hafta maçları 4-8 Haziran tarihlerinde Pekin'de oynanacak. 

TarihSaatMaç
4 Haziran07.30Fransa - Türkiye
6 Haziran14.30Türkiye - Tayland
7 Haziran11.00Türkiye - Polonya
8 Haziran14.30Çin - Türkiye

2. Hafta maçları 18-22 Haziran tarihleri arasında İstanbul'da oynanacak. 

TarihSaatMaç
18 Haziran19.30Dominik Cumhuriyeti - Türkiye
19 Haziran19.30Kanada - Türkiye
21 Haziran19.30Güney Kore - Türkiye
22 Haziran19.30Türkiye - Brezilya

3. hafta maçları 9-12 Temmuz tarihleri arasında Apeldoorn'da oynanacak. 

TarihSaatMaç
9 Temmuz21.30Hollanda - Türkiye
11 Temmuz21.30Çekya - Türkiye
12 Temmuz20.00Türkiye - İtalya

Filenin Sultanları 2025 Milletler Ligi takvimi: İstanbul'da dev maçlar - 3. Resim

FİLENİN SULTANLARI GENİŞ KADRO

Pasör: Cansu Özbay, Elif Şahin, Buse Ünal, Sıla Çalışkan, Dilay Özdemir

Pasör Çaprazı: Melissa Vargas, Ebrar Karakurt, Tutku Burcu Yüzgenç, Defne Başyolcu, Alexia Carutasu

Smaçör: Meliha Diken, Hande Baladın, Saliha Şahin, İlkin Aydın, Derya Cebecioğlu, Yaprak Erkek, Ege Melisa Bükmen, Ayşe Çürük

Orta Oyuncu: Zehra Güneş, Ayçin Akyol, Aslı Kalaç, Deniz Uyanık, Yasemin Güveli, Sinead Jack Kısal, Berka Buse Özden, Bahar Akbay

Libero: Simge Aköz, Ayça Aykaç Altıntaş, Gizem Örge, Eylül Akarçeşme Yatgın

 

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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