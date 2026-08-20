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Televizyon kanalları neden yok? TÜRKSAT 4A uydu frekans ayarlama (Güncel frekans bilgileri)

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Televizyon kanalları neden yok? TÜRKSAT 4A uydu frekans ayarlama (Güncel frekans bilgileri)

Televizyon ve radyo yayınlarının Türksat 3A'dan yüksek kapasiteli uydulara aktarılmasının ardından bazı televizyonlarda kanal listesinin yenilenmesi gerekiyor. Özellikle "Sinyal yok" uyarısıyla karşılaşan veya bazı kanalları izleyemeyen kullanıcılar TÜRKSAT 4A frekans ayarlarını, manuel kanal tarama bilgilerini ve güncel kanal frekanslarını araştırıyor.

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Uydu yayın aktarımının ardından televizyon kanallarını izlemekte sorun yaşayan kullanıcıların frekans ve kanal tarama işlemlerine yönelik araştırmaları arttı. TKGS destekleyen cihazlarla eski nesil uydu alıcılarında izlenmesi gereken adımlar farklılık gösterirken güncel frekans bilgileri ve TÜRKSAT 4A uydu ayarlarının nasıl yapılacağı merak ediliyor.

TELEVİZYON KANALLARI NEDEN YOK?

Türksat 3A uydusunun televizyon ve radyo hizmetleri açısından teknolojik ömrünün sonuna yaklaşması nedeniyle bu uydu üzerinden iletilen yayınların Türksat filosundaki yüksek kapasiteli diğer uydulara aktarılması kararlaştırıldı. Yayın aktarımı 15 Ağustos'u 16 Ağustos 2026'ya bağlayan gece gerçekleştirildi. Uydular aynı yörünge konumunda bulunduğu için kullanıcıların çanak antenlerini değiştirmesi veya anten yönünü yeniden ayarlaması gerekmiyor. SD ve HD yayınlar da mevcut formatlarıyla devam ediyor.

Ancak aktarımın ardından bazı televizyonlarda kanalların kaybolması veya "Sinyal yok" uyarısının görülmesi mümkün. TKGS - Türksat Kanal Güncelleme Sistemi destekleyen televizyon ve uydu alıcılarında kanal listesi otomatik olarak güncelleniyor. TKGS desteği bulunmayan eski nesil dahili veya harici uydu alıcılarında ise yayınlara yeniden ulaşmak için kanal taraması yapılması gerekiyor.

Televizyon kanalları neden yok? TÜRKSAT 4A uydu frekans ayarlama (Güncel frekans bilgileri)
Başlık ResmiTelevizyon kanalları neden yok? TÜRKSAT 4A uydu frekans ayarlama (Güncel frekans bilgileri)

TÜRKSAT 4A UYDU FREKANS AYARLAMA NASIL YAPILIR?

TKGS özelliği bulunmayan cihazlarda televizyon veya uydu alıcısının Menü - Kurulum - Kanal Ayarları/Uydu Ayarları - Manuel Kanal Arama veya Transponder bölümüne girilmesi gerekiyor.

TÜRKSAT manuel tarama frekans bilgileri:

Frekans: 12380 MHz

Polarizasyon: Dikey (V)

Sembol oranı: 27500

FEC: 3/4

-

Frekans: 12423 MHz

Polarizasyon: Yatay (H)

Sembol oranı: 30000

FEC: 3/4

Frekans bilgileri girildikten sonra Şebeke Taraması seçeneğinin açılması ve kanal aramasının başlatılması gerekiyor.

Editör : İREM ÖZCAN
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