MasterChef Türkiye 2026'da haftanın ilk dokunulmazlık mücadelesi 19 Ağustos Çarşamba akşamı ekranlara geldi. Mavi ve kırmızı takımın mangal konseptiyle karşı karşıya geldiği gecede takım oyununun ardından bireysel dokunulmazlık etabı ve eleme oylaması yapıldı. Son bölümün ardından MasterChef dokunulmazlığı kazanan takım ve eleme adayları merak edildi.

MasterChef Türkiye'nin 19 Ağustos 2026 tarihli bölümünde yarışmacılar haftanın ilk dokunulmazlık oyunu için tezgah başına geçti. Mehmet Yalçınkaya, Somer Sivrioğlu ve Danilo Zanna'nın değerlendirdiği takım oyununda yarışmacılardan mangal konseptine uygun farklı tabaklar hazırlamaları istendi. Takım etabının tamamlanmasının ardından kaybeden ekip bu kez bireysel dokunulmazlık için mücadele etti ve gecenin sonunda haftanın ilk iki eleme adayı belirlendi.

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI KİM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'de haftanın ilk dokunulmazlık oyununda mavi takım ile kırmızı takım mangal konseptinde karşı karşıya geldi. Şefler yarışmacılardan ızgara köfte, çöp şiş, t-bone steak ve köz ızgara sebze, ciğer şiş, kuzu pirzola, tavuk kanat, yağlı kara, karides ızgara ve Adana kebap hazırlamalarını istedi. Yarışmacılara verilen 50 dakikalık sürenin ardından tabakların tadımına geçen Mehmet, Somer ve Danilo Şef, hazırlanan yemekleri ayrı ayrı değerlendirdi. Gecenin sonunda haftanın ilk takım dokunulmazlığını kırmızı takım kazandı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları (19 Ağustos 2026)

Dokunulmazlığı kaybeden mavi takım yarışmacıları ise eleme potasına girmemek için bireysel dokunulmazlık etabında yeniden mutfağa girdi. Siyah önlüklerini giyen yarışmacılardan bu kez Fransız mutfağının klasik tatlılarından Paris-Brest hazırlamaları istendi. 30 dakikalık sürenin ardından yapılan değerlendirmede Muhammed ve Armağan öne çıkan iki isim oldu. Şeflerin son kararının ardından bireysel dokunulmazlığı Armağan kazandı.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları (19 Ağustos 2026)

MASTERCHEF ELEME ADAYI KİM OLDU 19 AĞUSTOS 2026?

Takım dokunulmazlığını kırmızı takımın kazanmasının ardından gecenin eleme adayları mavi takımdan belirlendi. Bireysel dokunulmazlığın sahibi olan Armağan, kurallar gereği eleme potasına göndereceği ilk ismi seçti.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları (19 Ağustos 2026)

Armağan'ın kararıyla Ayşe haftanın ilk eleme adayı oldu.

MasterChef dokunulmazlığı kim kazandı? MasterChef eleme adayları (19 Ağustos 2026)

Takım yarışmacılarının kullandığı oyların sayılmasının ardından en fazla oyu alan isim Koray oldu. Böylelikle 19 Ağustos 2026 MasterChef eleme adayları Ayşe ve Koray olarak belirlendi. Haftanın ilerleyen dokunulmazlık oyunlarının ardından yeni yarışmacılar da potaya dahil olacak ve eleme gecesinde yarışmaya devam etmek için mücadele edecek.

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