TOKİ 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında Balıkesir Bandırma Çalışkanlar Mahallesi'nde inşa edilen 462 konut için konut belirleme kurası bugün gerçekleştiriliyor. Daha önce hak sahibi olarak belirlenen vatandaşların hangi konutta oturacağını belirleyecek çekilişle birlikte TOKİ Balıkesir Bandırma kura sonuçları, isim listesi ve sözleşme tarihleri araştırılıyor.

Balıkesir'in Bandırma ilçesindeki Çalışkanlar Mahallesi 462 Konut Projesi'nde hak sahipleri için beklenen süreçte kura aşamasına gelindi. Projede yer alan 2+1 ve 3+1 konutların hak sahipleriyle eşleştirilmesi amacıyla düzenlenecek çekilişin ardından gözler isim listesi sonuç sorgulama ekranına çevrildi.

TOKİ BALIKESİR BANDIRMA KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI NEREDEN ÖĞRENİLİR?

TOKİ Balıkesir Bandırma Çalışkanlar Mahallesi 462 Konut Projesi için konut belirleme kurası 20 Ağustos 2026 Perşembe günü saat 10.30'da gerçekleştiriliyor. Kura çekimi TOKİ'nin YouTube hesabından canlı olarak yayınlanıyor. Çekiliş, daha önce projenin hak sahipliği kurası sonucunda hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşlar arasında gerçekleştirilecek. Konut belirleme aşamasında 2+1 ve 3+1 konut tipi ayrımı yapılmadan kura çekilecek.

Kura işlemlerinin tamamlanmasının ardından hak sahipleri sonuçlarını TOKİ tarafından yayımlanacak sonuç listeleri üzerinden takip edebilecek. Sonuçların ilan edilmesiyle birlikte hangi hak sahibinin hangi konutla eşleştiği kesinleşecek.

TOKİ Balıkesir Bandırma konut belirleme kurası sonuçları isim listesi (250 bin Sosyal Konut Projesi)

TOKİ BALIKESİR BANDIRMA KONUT BELİRLEME KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA

Balıkesir Bandırma Çalışkanlar Mahallesi projesinde toplam 462 konut bulunuyor. Bunların 382'si 2+1, 80'i ise 3+1 olarak inşa edildi. Daha önce 250 Bin Sosyal Konut Projesi kapsamında hak sahibi olmaya hak kazanan vatandaşların konutları belirlenecek. Bu nedenle çekiliş sonucunda hak sahiplerinin projedeki hangi konuta yerleşeceği netlik kazanacak.

TOKİ Balıkesir Bandırma konut belirleme kurası sonuçları isim listesi, çekilişin tamamlanmasının ardından ilan edilecek.

TOKİ Balıkesir Bandırma konut belirleme kurası sonuçları isim listesi (250 bin Sosyal Konut Projesi)

SÖZLEŞME NE ZAMAN İMZALANACAK?

Konut belirleme kurasının ardından hak sahipleri 1 Eylül-25 Eylül 2026 tarihleri arasında Gayrimenkul Satış Sözleşmesi imzalayabilecek. Sözleşme işlemleri Halkbank Bandırma Şubesi üzerinden gerçekleştirilecek. Hak sahiplerinin sözleşme aşamasında projeye ilişkin duyuruda belirtilen belgeleri bankaya ibraz etmesi gerekecek.

Konutlar, başvuru bedeli düşüldükten sonra kalan tutar üzerinden yüzde 10 peşinat ve 240 ay vade ile satılacak. Peşinat sözleşme imzalanırken tahsil edilecek ve taksit ödemeleri sözleşme tarihini takip eden ay başlayacak. Kalan borç bakiyesi ile aylık taksitler ocak ve temmuz aylarında olmak üzere yılda iki kez, önceki altı aylık dönemdeki memur maaş artış oranına göre güncellenecek. Projedeki ilk dönemsel artış ise Ocak 2027'den itibaren uygulanacak.

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