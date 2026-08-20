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İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte güncel baraj doluluk oranı

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İstanbul'da yaz aylarının etkisiyle barajlardaki su seviyeleri yakından takip ediliyor. Ağustos ayında yağışların azalması ve sıcaklıkların etkisini sürdürmesiyle birlikte İSKİ tarafından açıklanan güncel veriler yeniden gündeme geldi. 20 Ağustos İstanbul baraj doluluk oranı ile Ömerli, Darlık, Elmalı, Terkos ve diğer barajlardaki son durum araştırılıyor.

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İstanbul'un içme suyu ihtiyacının karşılanmasında önemli paya sahip barajlardaki değişim ağustos ayında da devam ediyor. Yaz mevsiminde yağış miktarı, sıcaklık ve su tüketimi gibi faktörler barajlardaki mevcut su miktarını etkilerken İstanbullular güncel doluluk verilerini takip ediyor. 20 Ağustos itibarıyla İstanbul genelindeki ortalama doluluk seviyesi ve barajların ayrı ayrı oranları belli oldu.

İSKİ İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI YÜZDE KAÇ?

20 Ağustos 2026 tarihinde güncellenen verilere göre İstanbul'daki barajların ortalama doluluk oranı yüzde 47,77 olarak ölçüldü. Böylece ortalama doluluk seviyesi yüzde 50'nin altında kalmaya devam etti. Bir gün önce açıklanan verilerde ise İstanbul barajlarının ortalama doluluk oranı yüzde 48,13 seviyesindeydi.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte güncel baraj doluluk oranı
Başlık ResmiİSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte güncel baraj doluluk oranı

İSTANBUL BARAJ DOLULUK ORANI

Ömerli: yüzde 68,36

Darlık: yüzde 65,79

Elmalı: yüzde 78,04

Terkos: yüzde 40, 98

Alibey: yüzde 46, 78

Büyükçekmece: yüzde 33,87

Sazlıdere: yüzde 26,91

Istrancalar: yüzde 34,47

Kazandere: yüzde 20,82

Pabuçdere: yüzde 14,03

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte güncel baraj doluluk oranı
Başlık ResmiİSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte güncel baraj doluluk oranı

METEOROLOJİ UZMANINDAN TASARRUF UYARISI

İstanbul Aydın Üniversitesi Dr. Öğr. Üyesi ve Meteoroloji Mühendisi Güven Özdemir, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentteki barajlar yüzde 100 dolu olsa bile kentin 1 yıllık su tüketimine yetmediğini söyledi.

Özdemir, İstanbul'un barajlar dışında Melen ve Yeşilçay'dan da su aldığını, bunun kente faydasının oldukça büyük olduğunu belirterek, "Bugünlerde barajlardaki doluluk oranı yüzde 48'lere kadar geriledi. Önümüzdeki günlerde hava sıcaklığı 24-25 Ağustos'a kadar bu şekilde devam ederse su seviyesi daha da azalacaktır. Sıcaklık ve kuvvetli rüzgarla birlikte buharlaşma da fazla olacaktır. Bundan dolayı su birikimindeki veya barajlardaki doluluk seviyesi azalacaktır." değerlendirmesini yaptı. Eylül ayından itibaren yağışlarla birlikte barajlardaki su miktarının artmasının önemli olduğunu dile getiren Özdemir, 31 Ağustos'a kadar aralıklı da olsa yağmur yağma ihtimali bulunduğuna işaret etti.

İSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte güncel baraj doluluk oranı
Başlık ResmiİSKİ İstanbul baraj doluluk oranı yüzde kaç? İşte güncel baraj doluluk oranı

Özdemir, bu yağışın 20-30 milimetrelik olması gerektiğine dikkati çekerek, "Barajlarımızdaki su seviyesi havalar bu şekilde giderse daha da düşecektir. Oran yüzde 20'lere kadar düştüğü zaman 'ortalama kritik döneme' giriyoruz demektir. O yüzden su tasarrufu önemli. Bütün vatandaşlarımızın, kuruluşlarımızın ve herkesin buna dikkat etmesi lazım." diye konuştu.

Her yıl yağış oranlarının daha da azaldığını vurgulayan Özdemir, "Havaların çok sıcak gitmesi, İstanbul üzerinde ısı adalarının oluşması, yüksek basıncın bulunduğumuz bölgede sürekli kalması barajlardaki su seviyesini maalesef hızlı bir şekilde düşürüyor. Hepimizin el birliğiyle tasarrufa önem vermemiz gerekiyor." değerlendirmesini yaptı.

Editör : İREM ÖZCAN
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