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Hangi ilde kaç bahçe görevlisi alınacak? İŞKUR bahçe görevlisi alımı şartları ve kontenjanları

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Hangi ilde kaç bahçe görevlisi alınacak? İŞKUR bahçe görevlisi alımı şartları ve kontenjanları
Fotoğraf Başlığı Hangi ilde kaç bahçe görevlisi alınacak? İŞKUR bahçe görevlisi alımı şartları ve kontenjanları

Toplum Yararına Program (TYP) kapsamında 30 bin kişinin 'bahçe görevlisi' olarak okullarda istihdam edileceği açıklanmıştı. Bahçe görevlisi alımı için kontenjan dağılımı, başvuru şartları ve görevleriyle ilgili detaylar belli oldu. Peki, hangi ilde kaç bahçe görevlisi alınacak? İŞKUR bahçe görevlisi alımı başvuru şartları neler olacak?

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Kahramanmaraş ve Şanlıurfa’daki silahlı okul saldırılarının ardından okullarda güvenlik önlemlerini artıran İçişleri Bakanlığı, yeni bir adım daha atmış, 30 bin bahçe görevlisinin istihdam edileceğini, alımların İŞKUR üzerinden yapılacağını ve görevlilerin 81 ile dağıtılacağını açıklamıştı. İŞKUR bahçe görevlisi alımı şartları ve kontenjanlarına ilişkin ilk detaylar belli oldu.

Hangi ilde kaç bahçe görevlisi alınacak? İŞKUR bahçe görevlisi alımı şartları ve kontenjanları
Başlık ResmiHangi ilde kaç bahçe görevlisi alınacak? İŞKUR bahçe görevlisi alımı şartları ve kontenjanları

BAHÇE GÖREVLİSİ ALIMI KONTENJAN DAĞILIMI

CNN Türk'te yer alan habere göre; bahçe görevlileri için ayrılan kontenjanlarda ilk sırayı İstanbul aldı. Kentte toplam 3.013 kişinin okullarda görevlendirilmesi planlanıyor.

İstanbul'un ardından 1.628 kişilik kontenjanla Ankara geliyor. İzmir'de ise 1.242 kişinin bahçe görevlisi olarak çalışması bekleniyor.

Listenin devamında Konya ve Van'ın ardından Şanlıurfa bulunuyor. Şanlıurfa için 805 kişilik kontenjan ayrılırken, Gaziantep'te 775, Bursa'da ise 736 kişinin istihdam edilmesi planlanıyor.

BAHÇE GÖREVLİSİ ALIMI ŞARTLARI VE BAŞVURU YÖNTEMİ

Başvuruların başlamasıyla birlikte adayların ikamet ettikleri mahallede bulunan okullar için başvuru yapabilmesi planlanıyor. Örneğin bir mahallede yaşayan aday, başka bir mahalledeki okul yerine kendi ikamet bölgesindeki okullarda açılan ilanlara başvurabilecek.

18 yaşını doldurmuş kadın ve erkek adayların başvurabileceği belirtilirken, süreçte güvenlik soruşturması da yapılacak. Adaylarda adli sicil kaydına ilişkin şartların da aranması bekleniyor.

Başvuru takviminin açıklanmasının ardından işlemlerin İŞKUR'un resmi internet adresi üzerinden elektronik ortamda gerçekleştirilmesi öngörülüyor. Adayların T.C. kimlik numarası ve şifreleriyle İŞKUR e-Şube'ye giriş yaptıktan sonra Toplum Yararına Programlar (TYP) bölümünden ilanları takip etmesi bekleniyor.

Başvuruların e-Devlet ve ALO 170 üzerinden de yapılabilmesi planlanıyor.

TYP kapsamında görevlendirilecek bahçe görevlilerinin 9 ay boyunca çalışması bekleniyor. Bu sürenin tamamlanmasının ardından program kapsamında yapılan çalışma sona erecek.

Editör : ÖZGE YİĞİT
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