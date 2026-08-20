Ağustos ayının sonlarına yaklaşılırken dini gün ve geceleri takip edenlerin gündeminde kandil tarihleri yer alıyor. Hicri takvime göre Rebiulevvel ayının devam ettiği bugünlerde "Bugün kandil mi?" ve "En yakın kandil ne zaman?" soruları araştırılırken 2026 kandil takviminde sıradaki mübarek gecenin tarihi de merak ediliyor.

Kandil gecelerinin Hicri takvime göre belirlenmesi nedeniyle tarihler Miladi takvimde her yıl değişiklik gösteriyor. Ağustos ayının sonlarına yaklaşılırken dini günleri takip edenler 20 Ağustos'un kandil olup olmadığını ve sıradaki kandilin hangi tarihte idrak edileceğini araştırıyor.

BUGÜN KANDİL Mİ?

2026 dini günler takvimine göre bugün, 20 Ağustos 2026 Perşembe, kandil değil. Rebiulevvel ayı 14 Ağustos Cuma günü başlarken ayın önemli dini gecelerinden Mevlid Kandili ise 24 Ağustos tarihine denk geliyor.

Bu nedenle 20 Ağustos tarihinde herhangi bir kandil gecesi bulunmuyor. 2026 takvimine göre sıradaki kandil Mevlid Kandili olacak. Bu nedenle "Bugün kandil mi?", "Bu gece kandil mi?" ve "Mevlid Kandili ne zaman?" araştırmaları da hız kazandı.

Bugün kandil mi, en yakın kandil ne zaman? (20 Ağustos 2026)

EN YAKIN KANDİL NE ZAMAN?

2026 yılı dini günler takvimine göre en yakın kandil Mevlid Kandili olacak. Mevlid Kandili bu yıl 24 Ağustos 2026 Pazartesi günü idrak edilecek. Tarih, Hicri takvimde 11 Rebiulevvel 1448'e karşılık geliyor.

Mevlid Kandili, Hazreti Muhammed'in dünyaya gelişinin anıldığı dini geceler arasında yer alıyor. "Mevlid" kelimesi doğum zamanı ve doğum yeri anlamlarını taşırken bu gece çeşitli ibadetler ve dualarla değerlendiriliyor.

Sıkça Sorulan Sorular 2026 Mevlid Kandili hangi gün? Mevlid Kandili 2026 yılında 24 Ağustos Pazartesi gününe denk geliyor. Hicri takvimde ise 11 Rebiulevvel 1448 tarihinde idrak edilecek.

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