Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta? Yenikapı'da dev organizasyon!

Trendyol Süper Lig'de 2024-2025 sezonunu zirvede tamamlayan Galatasaray, 25. şampiyonluğunu coşkuyla kutlamaya hazırlanıyor. Sarı-kırmızılı taraftarlar, şampiyonluk sevinci için İstanbul’un kalbinde bir araya gelecek. Yenikapı Miting Alanı’nda gerçekleştirilecek bu büyük organizasyon, yalnızca klasik bir kupa töreni değil, aynı zamanda festival havasında iki gün sürecek dev bir etkinlik olarak planlandı. Galatasaray şampiyonluk kutlaması saat kaçta, nerede yapılacak sorgulanıyor.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI SAAT KAÇTA?

Galatasaray'ın 2024-2025 sezonunu şampiyon tamamlamasının ardından yapılacak olan büyük kutlama, 25 Mayıs 2025 Pazar günü gerçekleştirilecek. Sarı-kırmızılı camia, 25. şampiyonluğu ve 5. yıldız sevincini taraftarlarıyla birlikte paylaşmak için belirlenen özel tarihte İstanbul Yenikapı Miting Alanı’nda bir araya gelecek.

Gün boyu sürecek organizasyonun zirve noktası ise gece saatlerinde yaşanacak. Galatasaray futbol takımı, Galatasaray Lisesi’nden yola çıkarak üstü açık otobüsle Sarayburnu’na ulaşacak, ardından tekneyle boğazdan geçerek Yenikapı’daki kutlama alanına gelecek.

Şampiyonluk kupasının takdim edileceği törenin ise akşam saat 21.00 civarında yapılması planlanıyor. Etkinlik öncesi taraftarlar alana erkenden alınacak ve saatler ilerledikçe kutlamalar görkemli bir festivale dönüşecek.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI BİLETLERİ NE KADAR?

Galatasaray taraftarlarının heyecanla beklediği kutlama organizasyonu için bilet fiyatları henüz resmi olarak açıklanmadı. Ancak geçtiğimiz sezonlarda yapılan benzer organizasyonlardaki fiyatlar, bu yılki etkinlik için referans olabilir.

2023-2024 sezonunda düzenlenen “Şampiyonun Gala Gecesi” etkinliğinde biletler; VIP alanlarda 1.000 TL, alt tribünlerde 500 TL, üst tribünlerde 250 TL ve kale arkası tribünlerinde ise 150 TL olarak belirlenmişti. Bu yıl da benzer bir fiyat politikası izlenmesi bekleniyor.

Satışların passo.com.tr ve Passo mobil uygulaması üzerinden yapılması ve yalnızca Galatasaray logolu Passolig kart sahiplerinin bilet alabilmesi öngörülüyor. Ayrıca etkinlik alanında Premium alanlara erişim sağlamak isteyenlerin, GS Plus Premium üyesi olmaları gerekecek. GS Plus uygulamasına sahip kullanıcılar ise Yenikapı'daki kutlamalara ücretsiz olarak giriş yapabilecek.

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GALATASARAY KUPA TÖRENİ NE ZAMAN?

Türkiye Futbol Federasyonu’nun kurallarına göre, Süper Lig şampiyonluk kupası, takımın sezonun son haftasında oynayacağı lig maçının ardından takdim ediliyor.

Galatasaray 38. hafta karşılaşmasını İstanbul’da Başakşehir’e karşı oynayacak ve mücadelenin ardından şampiyonluk kupası resmi olarak teslim edilecek. Kupa seremonisi, TFF tarafından organize edilecek ve sahaya yalnızca kulüp başkanı, teknik ekip, müsabaka kadrosundaki futbolcular, yedekler ve görevlilerden oluşan 40 kişilik özel bir ekip alınacak.

Törenle birlikte Galatasaray 25. şampiyonluğuna ait kupayı resmen almış olacak. Yenikapı’daki kutlamada ise bu kupa taraftarla birlikte tekrar kaldırılarak büyük coşkuya sahne olacak.

GALATASARAY ŞAMPİYONLUK KUTLAMASI NEREDE YAPILACAK?

Galatasaray’ın büyük şampiyonluk kutlaması, İstanbul’un merkezi noktalarından biri olan Yenikapı Miting Alanı’nda düzenlenecek. Başkan Dursun Özbek tarafından yapılan açıklamaya göre bu yılki kutlama sadece bir tören değil; aynı zamanda bir festival havasında geçecek.

24 Mayıs Cumartesi günü öğlen saatlerinde Fan Zone etkinlikleriyle başlayacak organizasyon, 25 Mayıs Pazar akşamı yapılacak büyük şampiyonluk kutlamasıyla son bulacak.

Yenikapı’daki devasa alanda sahne, ses ve ışık sistemleri özel olarak tasarlanacak ve Galatasaray’a özgü temalarla bezenmiş 5 yıldızlı sahne tasarımı kullanılacak. Ayrıca GS Plus Premium üyeleri için sahneye yakın bölgede özel bir alan ayrılacak.

Etkinlik süresince müzik, lazer gösterileri, sürpriz sanatçı performansları ve görsel şovlarla Galatasaray camiası unutulmaz bir gece yaşayacak. Etkinliğe yalnızca GS Plus uygulamasını indiren taraftarlar giriş yapabilecek.