KPSS lisans sınavı soru ve cevaplarını birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor

Düzenleyen: Sumru Tarhan / Kaynak: Türkiye Gazetesi 14 Temmuz 2024 12:40 - Güncelleme: 14 Temmuz 2024 12:41 - Güncelleme:

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14 Temmuz günü gerçekleşen KPSS lisans sınavına giren adaylar soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağını merak ederken sınavdaki soru dağılımı da gündeme geldi. Sınavdan çıkan adaylar cevap anahtarının açıklanmasını bekliyor.