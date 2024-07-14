KPSS lisans sınavı soru ve cevaplarını birkaç gün içerisinde erişime açılması bekleniyor
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14 Temmuz günü gerçekleşen KPSS lisans sınavına giren adaylar soru ve cevapların ne zaman erişime açılacağını merak ederken sınavdaki soru dağılımı da gündeme geldi. Sınavdan çıkan adaylar cevap anahtarının açıklanmasını bekliyor.
Binlerce kişinin girdiği KPSS lisans sınavının ardından soru ve cevap anahtarlarının yayınlanacağı tarihi bekliyor. Genel yetenek alanında 60 soru sorulurken 75 dakika süre verildi. Genel kültürde ise 60 soruya 75 dakika verildi.
KPSS LİSANS SORU VE CEVAP ANAHTARI NE ZAMAN AÇIKLANACAK?
Bugün sabah saatlerinde uygulanan KPSS sınavının sona ermesiyle beraber cevap anahtarı gündeme geldi. Cevap anahtarının sınavdan sonra birkaç gün içerisinde adaylar için erişime açılması beklenirken yayınlanmasının ardından haberimizden ulaşabilirsiniz.
KPSS Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri 14 Temmuz'da olurken Alan Bilgisi 1. gün oturumları 20 Temmuz'da ve ikinci oturumları 21 Temmuz'da olacak.
ÖABT ise 4 Ağustos'ta gerçekleşecek.
KPSS KAÇ SAAT SÜRÜYOR?
10.15'te başlayan ilk oturum 12.25'te biterken Eğitim Bilimleri oturumu saat 14.45'te başladı ve 16.25'te bitti.
KPSS SORU DAĞILIMI
Sınavın genel yetenek alanında 60 soru sorulurken 75 dakika süre verildi. Genel Kültürde ise 60 soru için yine 75 dakika zaman verildi.
Kaynak: Türkiye Gazetesi