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Mahsun j 2. sezon ne zaman? Mahsun J 2. sezon tarihi belli oldu mu?

Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Mahsun j 2. sezon ne zaman? Mahsun J 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Haberler Haberleri  / Türkiye Gazetesi

26 Ocak'ta GAİN'de yayınlanan Mahsun J. dizisi, kısa süre içinde platformun en popüler ve sevilen yapımlarından biri oldu. Mahsun J. 2. sezon ne zaman, Mahsun J. bitti mi? sorusu gündemi meşgul ediyor. 

Mahsun J. dizisinin ikinci sezonu ne zaman başlayıp başlamayacağı diziyi takip edenler tarafından merak konusu oldu. 

Mahsun J, 8 Mart'ta yayınlanan 8. bölümüyle sezon finali yaptı. Diziyi takip edenler, ikinci sezonun ne zaman yayınlanacağını arama motorlarında araştırmaya başladı.  

Mahsun j 2. sezon ne zaman?  - 1. Resim

Röportaj Adam Youtube kanalında paylaştığı videolar ile büyük bir üne kavuşan Mahsun Karaca yeni dizisi Mahsun J. ile yeniden gündeme geldi. 

Mahsun j 2. sezon ne zaman? Mahsun J 2. sezon tarihi belli oldu mu? - 2. Resim

MAHSUN J. KONUSU NE? 

Mutlu olmak için çaba göstere Mahsun ve yakın arkadaşı Leyla’nın sıra dışı hikayesi anlatılıyor.  

Dizide Mahsun jigolo karakterini oynarken Leyla ise, Mahsun'un çocukluk arkadaşı ve en yakın sırdaşıdır. 

Mahsun j 2. sezon ne zaman? Mahsun J 2. sezon tarihi belli oldu mu? - 3. Resim

MAHSUN J. 2. SEZON NE ZAMAN? 

Röportaj olarak bilinen Mahsun Karaca’nın Mahsun J. dizisi, 26 Ocak'ta GAİN platformunda yayınlanmaya başladı. Mahsun J, konusu ve karakterleri çok sevildi, kısa sürede GAİN'in en popüler dizisi oldu.

Mahsun j 2. sezon ne zaman? Mahsun J 2. sezon tarihi belli oldu mu? - 2. Resim

MAHSUN J. BİTTİ Mİ? 

Mahsun J. dizisi sezon finali oldu. İkinci sezon için çekimlerine önümüzdeki aylarda başlanması öngörülüyor.  

Mahsun J’nin 2.sezonunun 2024’ün sonlarına doğru GAIN platformunda yeniden yayınlanması bekleniyor. Mahsun J, 2. sezonuyla 25 Nisan'da yayına girdi.

 MAHSUN J.  OYUNCULARI KİMLER? 

  1. Mahsun Karaca 
  2. Eda Akalın 
  3. Mehtap Özdemir 
  4. Engin Yüksel 
  5. Tuğçe Yolcu 
  6. Yosi Mizrahi 
  7. Ayça Damgacı 
  8. Fikret Urucu 

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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