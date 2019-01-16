Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Aile arasında gerçekleşen törende önce kız isteme merasimi gerçekleştirildi ardından da nişan yüzükleri takıldı. 30 yaşındaki futbolcu ile Gülşe mutluluklarını “Allah’ın izniyle sonsuza dek” notuyla karşılıklı olarak paylaştı.