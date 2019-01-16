Aile arasında gerçekleşen törende önce kız isteme merasimi gerçekleştirildi ardından da nişan yüzükleri takıldı. 30 yaşındaki futbolcu ile Gülşe mutluluklarını “Allah’ın izniyle sonsuza dek” notuyla karşılıklı olarak paylaştı.
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Aile arasında gerçekleşen törende önce kız isteme merasimi gerçekleştirildi ardından da nişan yüzükleri takıldı. 30 yaşındaki futbolcu ile Gülşe mutluluklarını “Allah’ın izniyle sonsuza dek” notuyla karşılıklı olarak paylaştı.
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