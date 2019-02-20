Festival, yerli sahnenin sevilen sanatçı ve gruplarından oluşan eğlenceli programları ile gençlere unutulmaz deneyimler yaşatacak. Türk alternatif rock müziğinin gruplarından Manga, pop müzik şarkıcısı Edis ve birçok sürpriz isim ‘Genç Bi Şenlik’te performanslara imza atacak.
Sadece gençler katılabilir
20.02.2019 - 02:52 | Son Güncelleme: 20.02.2019 - 02:52
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bu yıl dördüncüsü düzenlenen ve 21 yaş altı gençlerin heyecanla beklediği ‘Genç Bi Şenlik’ 4 Mayıs Cumartesi günü İstanbul KüçükÇiftlik Park’ta gerçekleşecek.
Etiketler : Genç Bi Şenlik,
605748 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/605748.aspx
YORUMLAR ARKADAŞINA ÖNER