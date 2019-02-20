Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Festival, yerli sahnenin sevilen sanatçı ve gruplarından oluşan eğlenceli programları ile gençlere unutulmaz deneyimler yaşatacak. Türk alternatif rock müziğinin gruplarından Manga, pop müzik şarkıcısı Edis ve birçok sürpriz isim ‘Genç Bi Şenlik’te performanslara imza atacak.