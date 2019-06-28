Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Posta'da yer alan habere göre; Melis Sütşurup aldatıldığı şüphesiyle Mustafa Sandal’ın Instagram hesabını yakın takibe aldı. Sonra da cep telefonunda mesajlar yakaladı. Bunun üzerine tartıştılar. Hemen ardından birbirlerini takipten çıktılar. Mustafa Sandal’ın annesi Tülin Sandal da Melis Sütşurup’u takip etmeyi bıraktı.

Melis Sütşurup, bir yakınına “Dönmem mümkün değil. Kalbimi kazanamaz” dedi. Çiftin arasındaki ilk kriz 29 Mayıs’ta patlak verdi. Sandal’ın, Fransa-Cannes’da gittiği gece kulübünde bir genç kızla yakınlaştığı anın görüntüsü sosyal medyaya düştü. Melis Sütşurup ayrılmak istedi. Popçu, görüntüyü çekenleri suçladı.

İkinci kriz 9 Haziran’daki New York konserinin öncesinde yaşandı. Melis Sütşurup kavga sonrası İstanbul’a yalnız döndü. Mustafa Sandal’ın da konserden hemen sonra yanına geleceğini düşünüyordu. Ancak ünlü popçu arkadaşlarıyla birlikte Paris’e gitti. Dönüşte sevgilisi Melis’in ayrılık kararıyla karşılaştı.

Mustafa Sandal ilişkisinde yaşanan krizler için “Ayrılmadık, bu haberler teknik bir hata” demişti.