Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Başarılı müzisyen yoğun talep üzerine, 4 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 5 Ekim’de Bursa Açıkhava’da ve 12 Ekim’de Antalya Konyaaltı Açıkhava’da sahne alacak. Bu yaz 2 kez Harbiye Açıkhava’da sahne alan Yalın, 3 ayrı şehirde vereceği açıkhava konserleri ile sezonu noktalayacak.