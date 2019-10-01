Başarılı müzisyen yoğun talep üzerine, 4 Ekim’de İzmir Kültürpark Açıkhava’da, 5 Ekim’de Bursa Açıkhava’da ve 12 Ekim’de Antalya Konyaaltı Açıkhava’da sahne alacak. Bu yaz 2 kez Harbiye Açıkhava’da sahne alan Yalın, 3 ayrı şehirde vereceği açıkhava konserleri ile sezonu noktalayacak.
Yalın'dan sürpriz turne
01.10.2019 - 19:58 | Son Güncelleme: 01.10.2019 - 20:21
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Londra ve Paris tatilini tamamlayarak geçtiğimiz akşam İstanbul’a dönen Yalın, Ekim ayında sürpriz bir turneyle sevenleriyle buluşacak.
Etiketler : yalın,
653709 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/653709.aspx
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