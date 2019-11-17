Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Arkadaşlarına “Bu telefon yaşlılar için” diyerek gösterdiği büyük tuşlu telefona 30 euro (190 lira) ödeyen ünlü şovmen, IMEI kayıt ücretini öğrendiğinde ise küçük çaplı bir şok yaşadı. Ünlü şovmenin telefonu Türkiye’de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekecek.