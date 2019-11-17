Arkadaşlarına “Bu telefon yaşlılar için” diyerek gösterdiği büyük tuşlu telefona 30 euro (190 lira) ödeyen ünlü şovmen, IMEI kayıt ücretini öğrendiğinde ise küçük çaplı bir şok yaşadı. Ünlü şovmenin telefonu Türkiye’de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekecek.
Fransa’dan aldığı cep telefonu, Okan Bayülgen’e pahalıya patladı!
17.11.2019 - 19:44 | Son Güncelleme: 17.11.2019 - 19:58
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Bayülgen’in yurtdışından aldığı telefonu Türkiye’de kullanabilmesi için 1500 lira vergi ve kayıt ücreti ödemesi gerekiyor.
Etiketler : okan bayülgen,telefon,
663239 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/663239.aspx
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