Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Usta sanatçı Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı, 'Diva'mız annesini kaybetti. Acımız çok büyük' paylaşımı ile üzücü haberi duyurdu.
Bülent Ersoy'un annesi hayatını kaybetti
28.04.2020 - 09:14 | Son Güncelleme: 28.04.2020 - 09:15
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Usta sanatçı Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti.
Kaynak: İHA
Etiketler : Bülent Ersoy,Necla Poyraz,vefat,
700060 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/700060.aspx
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