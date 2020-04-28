Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Türk Sanat Müziği'nin usta isimlerinden Bülent Ersoy'un annesi Necla Poyraz hayatını kaybetti. Usta sanatçı Ersoy'un danışmanı Arzu Acay, sosyal medya hesabından yaptığı, 'Diva'mız annesini kaybetti. Acımız çok büyük' paylaşımı ile üzücü haberi duyurdu.