Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Cumartesi akşamları Kanal D ekranlarında izleyiciyle buluşan Çatı Katı Aşk, bu hafta 16. bölümü ile final yapıyor.

İlk haftalarda perşembe akşamları yayınlanan ancak reyting dolayısıyla cumartesi gününe alınan dizinin akıbeti belli oldu. Gün değişikliğinin de ile yaramaması nedeniyle başrollerinde Nilay Deniz, Furkan Andıç ve Yiğit Kirazcı'nın bulunduğu dizi final kararı aldı. Kadroya son olarak Selin Şekerci 'Şirin' karakteri ile dahil olmuştu.

FİNAL FRAGMANI YAYINLANDI

Çatı Katı Aşk final bölümünde Ateş ve Şirin'in tedavi etmeye çalıştıkları adam hayatını kaybedince ikilinin başı fena halde derde giriyor. Bu durumdan kurtulmaya çalışırken olaylar ise silsile halinde ters gitmeye başlıyor. Demir ve Yasemin'in aşkı ise gün geçtikçe büyüyor. Demir Ateş'i korumaya çalışırken dayak yiyor.

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