Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın alan 29 yaşındaki Sarıkaya, burada ev sahibi olmak için de harekete geçti. Hayalindeki evin projesini çizdiren genç oyuncunun yazı kendi evinde geçirmek istediği öğrenildi.