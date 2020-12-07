Ayvacık’ın bir köyünden 1.5 dönümlük arsa satın alan 29 yaşındaki Sarıkaya, burada ev sahibi olmak için de harekete geçti. Hayalindeki evin projesini çizdiren genç oyuncunun yazı kendi evinde geçirmek istediği öğrenildi.
Serenay Sarıkaya, Kaz Dağları’nda arsa aldı
07.12.2020 - 11:11 | Son Güncelleme: 07.12.2020 - 11:12
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Medcezir, Fi, Lale Devri gibi dizilerle ününe ün katan oyuncu Serenay Sarıkaya, ileride Kaz Dağları’na yerleşmek için ilk adımı attı.
Etiketler : Serenay Sarıkaya,kaz dağları,
751564 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/751564.aspx
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