Diziden belgesele, filmden müziğe pek çok içeriği barındıran GAİN cep telefonundan ya da tabletten izlenilebiliyor. Ücretsiz indirilen uygulamada psikolojik gerilim tarzındaki mini dizi "Terapist" yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini ise Zeynep Dadak üstlendi. Sadece yedi bölümden oluşan dizi gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan terapist Çetin ve danışanlarının hikayesini konu alıyor.
GAİN’in mini dizisi izleyiciyle buluştu
03.01.2021 - 13:52 | Son Güncelleme: 03.01.2021 - 13:59
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Exxen’in yanı sıra yeni bir dijital platform olan GAİN de yayın hayatına başladı.
Etiketler : terapist,
757298 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/757298.aspx
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