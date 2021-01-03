Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

Diziden belgesele, filmden müziğe pek çok içeriği barındıran GAİN cep telefonundan ya da tabletten izlenilebiliyor. Ücretsiz indirilen uygulamada psikolojik gerilim tarzındaki mini dizi "Terapist" yayınlandı. Dizinin yönetmenliğini ise Zeynep Dadak üstlendi. Sadece yedi bölümden oluşan dizi gerçeklerle yüzleşmek zorunda kalan terapist Çetin ve danışanlarının hikayesini konu alıyor.