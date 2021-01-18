80’li yıllarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hacı Arif Bey dizisinin başrolü olan usta oyuncu, 39 sene sonra yine TRT 1'de ‘Tövbeler Olsun’ dizisinin Doktor Şevki Hoşnefes’i olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.
Ahmet Özhan 39 yıl aradan sonra setlere dönüyor
18.01.2021 - 16:55 | Son Güncelleme: 18.01.2021 - 16:57
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
‘Bak Yeşil Yeşil’ şarkısıyla bir döneme damga vuran başarılı şarkıcı ve oyuncu Ahmet Özhan, yıllar sonra ekranlara geri dönmenin heyecanını yaşıyor.
Etiketler : Ahmet Özhan,
760859 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/760859.aspx
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