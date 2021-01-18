Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

80’li yıllarda TRT 1 ekranlarında yayınlanan Hacı Arif Bey dizisinin başrolü olan usta oyuncu, 39 sene sonra yine TRT 1'de ‘Tövbeler Olsun’ dizisinin Doktor Şevki Hoşnefes’i olarak sevenlerinin karşısına çıkacak.