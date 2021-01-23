Ünlü pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, dayısının hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevenleriyle paylaşan Akalın, dayısının fotoğrafını “Ruhun şad olsun. Canım dayım, acıların dindi...' notuyla paylaştı.