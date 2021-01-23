Ünlü pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, dayısının hayatını kaybettiğini duyurdu. Acı haberi sosyal medya hesabı Instagram üzerinden sevenleriyle paylaşan Akalın, dayısının fotoğrafını “Ruhun şad olsun. Canım dayım, acıların dindi...' notuyla paylaştı.
Demet Akalın’ın acı kaybı
23.01.2021 - 14:40 | Son Güncelleme: 23.01.2021 - 14:39
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Ünlü pop müzik şarkıcısı Demet Akalın, dayısının hayatını kaybettiğini duyurdu.
Kaynak: HABER MERKEZİ
Etiketler : Demet Akalın,
762103 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/762103.aspx
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