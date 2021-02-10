Takipçileri ise “Sizi seviyoruz ama bu şekilde konuşmak hiç hoş değil, sizi seven bir kitle var bu yönlendirmeye giriyor” eleştirisinde bulundu.
Yıldız Tilbe: ‘Pandemiye inanmıyorum’
10.02.2021 - 16:05 | Son Güncelleme: 10.02.2021 - 16:07
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
Sosyal medya uygulaması Twitter’ı aktif şekilde kullanan Yıldız Tilbe, yaptığı paylaşımlarla da sık sık gündeme geliyor. Tüm dünyayı etkisi altına alan koronovirüs salgınıyla ilgili de düşüncelerini paylaşan Tilbe eleştiri oklarının hedefi oldu. 2 milyondan fazla kişinin hayatını kaybettiği salgına inanmadığını dile getiren ünlü şarkıcı “Hem Türkiye'de hem dünyada bu kadar doçent, profesör, doktor, bilim adamı böyle bir şey yok diyorlar, onlara inanıyorum. Dünya sağlık örgütü ve pandemisine inanmıyorum" ifadelerini kullandı.
Kaynak: İHA
Etiketler : Yıldız Tilbe,
766591 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/766591.aspx
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