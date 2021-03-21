Türkiye Gazetesi

Türkiye Gazetesi

TV100’ün haberine göre önceki gün hastaneden çıkarken görüntülenen başarılı oyuncu "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" açıklamasında bulundu.