TV100’ün haberine göre önceki gün hastaneden çıkarken görüntülenen başarılı oyuncu "Korkulacak bir durum yok. Geçenlerde yürüyüş yaparken ayağımı incittim. Şu anda iyiyim" açıklamasında bulundu.
Masumlar Apartmanı’nın Han’ı hastanelik oldu
21.03.2021 - 11:55 | Son Güncelleme: 21.03.2021 - 11:56
Türkiye Gazetesi
Türkiye Gazetesi
TRT1’in büyük bir ilgiyle izlenen dizisi Masumlar Apartmanı’nda Han karakterini canlandıran Birkan Sokullu sevenlerini korkuttu.
Etiketler : masumlar apartmanı,
776241 https://www.turkiyegazetesi.com.tr/magazin/776241.aspx
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