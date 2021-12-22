Türkiye Gazetesi

2019 yılında Aslı Sivrioğlu, Somer Sivrioğlu’na çekişmeli boşanma davası açmıştı. Ünlü şef ve yemek programı sunucusu Somer Sivrioğlu ile 18 yıllık eşi Aslı Sivrioğlu’nun boşanma davası karara bağlandı. İstanbul 4. Aile Mahkemesi’nde görülen duruşmada Somer Sivrioğlu ile Aslı Sivrioğlu, avukatlarıyla birlikte hazır bulundu. Duruşma basına kapalı olarak gerçekleşti. Aslı Sivrioğlu tarafından iki yıl önce çekişmeli olarak açılan boşanma davası anlaşmalı olarak sonuçlandı.

Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı.

DURUŞMA 20 DAKİKA SÜRDÜ

Duruşmada, Aslı Sivrioğlu’nun nafaka ve tazminat talebinde bulunmadığı, Somer Sivrioğlu’nun ise, "Evliliğimizin sürme ihtimali yoktur" dediği öğrenildi. Yaklaşık 20 dakika süren duruşmada, taraflar anlaşmalı olarak boşandı. Mahkeme, iki çocuklarının velayetini Sydney’de yaşayan anne Aslı Sivrioğlu’na verilmesine ve Somer Sivrioğlu’nun Sydney’e gittiğinde belirli günlerde çocuklarını görebilmesine karar verdi. Duruşmanın ardından basın mensuplarının sorularını cevapsız bırakan şef Sivrioğlu, adliyeden ayrıldı.

MasterChef’te gergin anlar! Somer Sivrioğlu yarışmacıyı azarladı MasterChef Türkiye’nin dün akşam yayınlanan bölümünde ortalık karıştı. Sergen ve Şükrü’nün tartışmasının ardından Somer Şef ile Araz arasında ipler gerildi. Şeflere un bulamadığını söyleyen Araz'ın yanına giden Sivrioğlu, "Biz senin şefiniz. Sürekli bizden malzeme istiyorsun" diyerek tepki gösterdi.

Somer Şef'ten çok konuşulacak iddia: Türk mutfağı ilk 10'a giremez Bir YouTube programına katılan MasterChef programı jüri üyelerinden Somer Sivrioğlu (Somer Şef), 'Türk mutfağı dünyanın en iyi 3. mutfağı' söylemlerine tepki gösterdi. Türk mutfağının sorununun yüzde 90 pazarlama eksikliği olduğunu dile getiren Somer Şef, bu yüzden Türk mutfağının dünya mutfakları arasında ilk 10'da gösterilemediğini söyledi.