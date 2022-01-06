Türkiye Gazetesi

Covid-19 test sonucu pozitif çıkan Uras Kaygılaroğlu, bir süredir evinde karantinada. Süreci hafif geçiren ünlü oyuncuyu kızı ziyaret etti. Baba kızın buluşması görenleri duygulandırdı.

DUYGUSAL ANLAR

Üç Kuruş dizisinde başrol oynayan Uraz Kaygılaroğlu, koronavirüse yakalanmış, çekimlere ara verilmişti. Evde karantinada olan Uraz Kaygılaroğlu'nu eski eşi ve kızı Ada uzaktan ziyarete etti. Bir süredir babasını göremeyen minik kız çok heyecanlandı ve babasına getirdiği hediyeyi uzattı. Uraz Kaygılaroğlu ise kızını kapıda görünce duygusal anlar yaşadı.

Ünlü oyuncu Uraz Kaygılaroğlu'nun paylaşımı sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

“SANA ÇOK SARILMAK İSTERDİM”

Eski eşi Melis İşiten’in videoya aldığı o anları Uraz Kaygılaroğlu sosyal medya hesabından paylaştı. “Sana çok sarılmak isterdim” diyen ünlü oyuncu kızı Ada ile uzaktan sohbet etmeyi ihmal etmedi.

Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanma kararı aldı 2014 yılında nikah masasına oturan Uraz Kaygılaroğlu ve Melis İşiten boşanıyor.

Uraz Kaygılaroğlu: Şişmanken kendimi çok beğeniyordum Yıllar önceki görüntüsünü değerlendiren ünlü oyuncu “64 kilo vermeden önce kendi kendime ‘Çok sevimli, çok komiğim’ diyordum” şeklinde konuştu.