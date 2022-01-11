Türkiye Gazetesi

Bu hafta diziler neden yok soruları aramalarda en üst sıralara yerleşti. 11 Ocak salı akşamı yayınlanan Masumlar Apartmanı, Destan, Evlilik Hakkında Herşey dizileri bu akşam var mı? Genellikle yılbaşı haftası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazdı. Ancak bu yıl ikinci hafta da dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Milyonlarca izleyici bu hafta diziler neden yok sorusunu sordu. Biz de 11 ocak salı yayın akışı sizler için derledik. Masumlar Apartmanı bu akşam var mı sorusu da cevap bulmuş oldu.

DİZİLER NEDEN YOK?

Bu hafta yeni yılın 2. haftası olması nedeniyle dizilerin başlaması gerekiyor. Fakat bazı diziler bu hafta da yılbaşı tatili yapıyor. Bazı diziler ise koronavirüs önlemleri nedeniyle bu hafta da ekranlara gelmeyecek. Örneğin Yargı dizisi koronavirüs dolayısıyla 2 hafta art arda yayınlanmamıştı.

İŞTE 11 OCAK 2022 YAYIN AKIŞI

11 Ocak 2022 Salı günü yayın akışı haberimizde yer almakta.

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk

08:00 Bu Sabah

10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler

12:15 Gelin Evi

15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme

18:10 Senin Hayatın

18.45 SHOW Ana Haber

20:00 Sahte Kabadayı

ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi bu akşam yayınlamayacak.

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 Kahvaltı Haberleri

10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 ATV Gün Ortası

14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane

16:20 Esra Erol’da

19:00 ATV Ana Haber

20:00 Destan (Özel Bölüm)

22:20 Otel Artemis

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Sihirli Annem

09:00 Neler Oluyor Hayatta?

11:00 Asi

13:00 Gelinim Mutfakta

16:00 Arka Sokaklar

18:45 Kanal D Ana Haber

20:00 Ip Man 4: Final

22:15 Yargı

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Mesut Yar ile Bugün

09:45 Kaderimin Oyunu

13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde

16:00 Söz

18:30 Star Haber

20:00 Tehlikeli Görev

22:00 Tehlikeli Görev

FOX TV YAYIN AKIŞI

08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat

10:45 Ekonomi Arası

11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün

13:00 En Hamarat Benim

16:45 Fulya ile Umudun Olsun

19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber

20:00 Evlilik Hakkında Her Şey

23:00 Umudumuz Şaban

TRT'nin sevilerek izlenen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam var mı sorusu cevap buldu. Dizi bu akşam maalesef yayınlanmayacak.

TRT 1 YAYIN AKIŞI

05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı

05:10 Aslan Ailem

08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi

09:30 Alişan İle Hayata Gülümse

12:15 Şefin Özel Konuğu

13:15 Beni Böyle Sev

16:30 Seksenler

19:00 Ana Haber (Canlı)

19:55 İddiaların Aksine

20:00 Yabancı Sinema "Hazır Aile"

22:30 Masumlar Apartmanı

01:40 3'Te 3

02:50 Sıradan Birkaç Gün

04:00 Seksenler

TV8 YAYIN AKIŞI

06:30 Oynat Bakalım

07:15 8’de Sağlık

08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa

11:15 MasterChef Türkiye

16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

20:00 MasterChef Türkiye

00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz

Final yapacağı konuşuluyordu, El Kızı dizisinden izleyiciyi sevindiren karar FOX ekranlarının yeni soluklu dizisi El Kızı için 'Final yapacak' iddiaları gündeme gelmişti. İzleyiciyi üzen kararın ardından FOX TV'den sürpriz bir karar geldi. Finali erteleyen dizi yayın gününü değiştirdi.