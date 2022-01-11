Bu hafta diziler neden yok soruları aramalarda en üst sıralara yerleşti. 11 Ocak salı akşamı yayınlanan Masumlar Apartmanı, Destan, Evlilik Hakkında Herşey dizileri bu akşam var mı? Genellikle yılbaşı haftası dizilerin yeni bölümleri yayınlanmazdı. Ancak bu yıl ikinci hafta da dizilerin yeni bölümleri yayınlanmadı. Milyonlarca izleyici bu hafta diziler neden yok sorusunu sordu. Biz de 11 ocak salı yayın akışı sizler için derledik. Masumlar Apartmanı bu akşam var mı sorusu da cevap bulmuş oldu.
DİZİLER NEDEN YOK?
Bu hafta yeni yılın 2. haftası olması nedeniyle dizilerin başlaması gerekiyor. Fakat bazı diziler bu hafta da yılbaşı tatili yapıyor. Bazı diziler ise koronavirüs önlemleri nedeniyle bu hafta da ekranlara gelmeyecek. Örneğin Yargı dizisi koronavirüs dolayısıyla 2 hafta art arda yayınlanmamıştı.
İŞTE 11 OCAK 2022 YAYIN AKIŞI
11 Ocak 2022 Salı günü yayın akışı haberimizde yer almakta.
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06:00 Kuzey Yıldızı İlk Aşk
08:00 Bu Sabah
10:15 Dr. Ender Saraç ile Sağlıklı Günler
12:15 Gelin Evi
15:00 Didem Arslan Yılmaz’la Asla Vazgeçme
18:10 Senin Hayatın
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Sahte Kabadayı
ATV ekranlarında yayınlanan Destan dizisi bu akşam yayınlamayacak.
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 Kahvaltı Haberleri
10:00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 ATV Gün Ortası
14:00 Zahide Yetiş ile Mutfak Bahane
16:20 Esra Erol’da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Destan (Özel Bölüm)
22:20 Otel Artemis
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Sihirli Annem
09:00 Neler Oluyor Hayatta?
11:00 Asi
13:00 Gelinim Mutfakta
16:00 Arka Sokaklar
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Ip Man 4: Final
22:15 Yargı
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Mesut Yar ile Bugün
09:45 Kaderimin Oyunu
13:00 Serap Paköz ile Gerçeğin Peşinde
16:00 Söz
18:30 Star Haber
20:00 Tehlikeli Görev
22:00 Tehlikeli Görev
FOX TV YAYIN AKIŞI
08:00 İsmail Küçükkaya ile Çalar Saat
10:45 Ekonomi Arası
11:00 Çağla ile Yeni Bir Gün
13:00 En Hamarat Benim
16:45 Fulya ile Umudun Olsun
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Evlilik Hakkında Her Şey
23:00 Umudumuz Şaban
TRT'nin sevilerek izlenen dizisi Masumlar Apartmanı bu akşam var mı sorusu cevap buldu. Dizi bu akşam maalesef yayınlanmayacak.
TRT 1 YAYIN AKIŞI
05:08 İstiklal Marşı ve Günün Program Akışı
05:10 Aslan Ailem
08:15 Dr.Yerebakan İle Hayatın Ritmi
09:30 Alişan İle Hayata Gülümse
12:15 Şefin Özel Konuğu
13:15 Beni Böyle Sev
16:30 Seksenler
19:00 Ana Haber (Canlı)
19:55 İddiaların Aksine
20:00 Yabancı Sinema "Hazır Aile"
22:30 Masumlar Apartmanı
01:40 3'Te 3
02:50 Sıradan Birkaç Gün
04:00 Seksenler
TV8 YAYIN AKIŞI
06:30 Oynat Bakalım
07:15 8’de Sağlık
08:30 Müge ve Gülşen’le 2. Sayfa
11:15 MasterChef Türkiye
16:00 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
20:00 MasterChef Türkiye
00:15 Zuhal Topal’la Yemekteyiz
Final yapacağı konuşuluyordu, El Kızı dizisinden izleyiciyi sevindiren karar FOX ekranlarının yeni soluklu dizisi El Kızı için 'Final yapacak' iddiaları gündeme gelmişti. İzleyiciyi üzen kararın ardından FOX TV'den sürpriz bir karar geldi. Finali erteleyen dizi yayın gününü değiştirdi.