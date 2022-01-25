Türkiye Gazetesi

İstanbul'u etkisi altına alan yoğun kar yağışı trafiği kitledi. Ulaşımın kar nedeniyle durduğu İstanbul'da araçlar uzun kuyruklar oluşturdu. Bu esnada yolda kalan sürücülerden biri de ünlü oyuncu Şafak Sezer oldu. Sezer, sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulunup yardım isteyip, “Allah rızası için sesimizi duyun” dedi.





"6 SAATTİR ARABADAYIZ"

Ünlü sanatçı Şafak Sezer'de İstoç kavşağında yaklaşık 6 saattir trafikte kaldığını sosyal medya hesabından video paylaşarak bildirdi. Şafak Sezer sosyal medyadan paylaştığı videoda, "İstoç kavşağındayız, Mahmutbey gişelerine yakın. Yaklaşık 6 saattir arabadayız. Allah rızası için sesimizi duyurun. Çoluk çocuk bayanlar var. 6 saattir hiçbir şey kımıldamıyor. Gözünüzü seveyim şurayı açtırın. Rica ediyorum, biliyorum çok yoğun çalışıyorsunuz ama burada da hastalar var" dedi.

Şafak Sezer, lüks villasını satışa çıkardı Oyuncu Şafak Sezer, Büyükçekmece'de bulunan lüks villasını satışa çıkardı. Ünlü isim, içini ve bahçesini özel olarak dekore ettirdiği 7+2 evi için 9,7 milyon TL istedi.

Şafak Sezer'in yüzü yine gülmedi Evinde tadilat yaptıran oyuncu Şafak Sezer'e, mimarlık şirketi tarafından borcunun bir kısmını ödemediği için alacak davası açıldı.

Şafak Sezer: Hayatım dram gülmek istiyorum Cihangir'de gazetecilerle sohbet eden Şafak Sezer, "Hayatım dram, artık komedi dizilerine geri dönmek, gülmek istiyorum." dedi.