Aleyna Kalaycıoğlu'nun annesini görenler şoke oldu! "Abla- kardeş zannettim"

Survivor yarışmasındaki performansı ve açıklamalarıyla hafızalara kazınan Aleyna Kalaycıoğlu, geçtiğimiz günlerde annesi Zuhal Kalaycıoğlu ile birlikte konserde görüntülendi. Aleyna'nın annesini görenler gözlerine inanamadı. Sosyal medyada 'abla-kardeş' yorumları yapıldı.

Survivor All Star'ın ünlü yarışmacılarından biri olan Aleyna Kalaycıoğlu, şimdilerde müzik kariyerine odaklandı. Kalaycıoğlu’nun Survivor’da yaptığı açıklamalar çok konuşulurken ünlü isim geçtiğimiz günlerde annesiyle birlikte konserde görüntülendi.

Kalaycıoğlu’nun annesi ile olan benzerliği görenleri şoke etti. Sosyal medyada anne ve kızın benzerliği ile ilgili yorum yağdı.

Kalaycıoğlu, “Bazen bana küçük Zuhal diyorlar, abla kardeş olarak da karıştırıyorlar” dedi. Sosyal medyada “Aşırı benziyorlar”, “Annesi aşırı genç”, Abla- kardeş gibiler” gibi yorumlar yapıldı.