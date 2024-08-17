Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Aydemir Akbaş 88 yaşında vefat etti. Akbaş'ın vefatının ardından yıllarca neden çocuk sahibi olmadığı ortaya çıktı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve iki gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Aydemir Akbaş hayatını kaybetti.

Vefat haberini oyuncunun menajeri Özgür Aksoy duyurdu. Özgür Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk sinemasının koca çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden, dua eden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" ifadelerini kullandı.

Vefatının ardından Akbaş'ın gençlik fotoğrafları ve hayat hikayesi ise yeniden gündem oldu. Akbaş’ın neden hiç çocuk sahibi olamadığı ise ölümün ardından ortaya çıktı.

AYDEMİR AKBAŞ'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Aydemir Akbaş ve eşi yıllarca çocuk sahibi olamadı. Prematüre doğan bebekleri, kısa süre sonra vefat etti.

Akbaş, eşinin yıllar önce kedilerden insanlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyondan kaynaklı yakalandığı hastalık nedeniyle çocuklarının olmadığını ifade etmişti.

Dünyada ilk kez kendi eşinde bu hastalığın olduğunu ifade eden Akbaş, üzgün olduğunu ancak eşini çok sevdiğini belirtmişti.