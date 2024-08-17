Son DakikaYazarlarGündemEkonomiDünyaTeknolojiSporResmi İlanlar
Bizim SayfaE-Gazete
Bize Ulaşın : 444 0 144
Sosyal Medya Hesaplarımız:
Search
Search
Haberler > Magazin > Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Düzenleyen:
- Güncelleme:
Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı

Magazin Haberleri

Son dönemlerde yaşadığı sağlık sorunlarıyla gündeme gelen Yeşilçam'ın ünlü isimlerinden Aydemir Akbaş 88 yaşında vefat etti. Akbaş'ın vefatının ardından yıllarca neden çocuk sahibi olmadığı ortaya çıktı.

Bir süredir sağlık sorunları yaşayan ve iki gündür yoğun bakımda tedavi altında olan Aydemir Akbaş hayatını kaybetti.

Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı - 1. Resim

Vefat haberini oyuncunun menajeri Özgür Aksoy duyurdu. Özgür Aksoy, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda "Türk sinemasının koca çınarı canımız, Aydemir abimiz vefat etmiştir. Acımız çok büyük... Allah mekanını cennet eylesin. Allah gelen giden, dua eden herkesten razı olsun. Buraya kadarmış bu dünyadan onurlu bir Aydemir Akbaş geçti" ifadelerini kullandı.

Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı - 2. Resim

Vefatının ardından Akbaş'ın gençlik fotoğrafları ve hayat hikayesi ise yeniden gündem oldu. Akbaş’ın neden hiç çocuk sahibi olamadığı ise ölümün ardından ortaya çıktı.

Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı - 3. Resim

AYDEMİR AKBAŞ'IN ÇOCUĞU VAR MI?

Aydemir Akbaş ve eşi yıllarca çocuk sahibi olamadı. Prematüre doğan bebekleri, kısa süre sonra vefat etti.

Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı - 4. Resim

Akbaş, eşinin yıllar önce kedilerden insanlara geçen 'toxoplasma' isimli bir enfeksiyondan kaynaklı yakalandığı hastalık nedeniyle çocuklarının olmadığını ifade etmişti.

Aydemir Akbaş hiç çocuk sahibi olamamıştı! Nedeni ortaya çıktı - 5. Resim

Dünyada ilk kez kendi eşinde bu hastalığın olduğunu ifade eden Akbaş, üzgün olduğunu ancak eşini çok sevdiğini belirtmişti.

Düzenleyen:  - Magazin
Sezen Sarısaray cinayetinde yeni gelişme! 1'i çocuk 4 kişi tutuklandı...Avrasya Tüneli geçiş ücretleri belli oldu! Tek geçiş ücreti ne kadar?
UYARI: Küfür, hakaret, bir grup, ırk ya da kişiyi aşağılayan imalar içeren, inançlara saldıran yorumlar onaylanmamaktır. Türkçe imla kurallarına dikkat edilmeyen, büyük harflerle yazılan metinler dikkate alınmamaktadır.
Deniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’ - MagazinDeniz Seki’nin büyük acısı! ‘Yokluğunda her şey eksik, her şey yarım’Ece Seçkin'den üzen haber! Bebeğini kaybetti - MagazinÜnlü şarkıcıdan üzen haber! Bebeğini kaybettiAydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Herkesten tek bir isteği varmış - MagazinAydemir Akbaş'ın vasiyeti ortaya çıktı! Herkesten tek bir isteği varmışBergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde! İddialı diziden ilk kareler geldi - MagazinÜnlü oyuncular başrolde! İddialı diziden ilk kareler geldiAyşenur Yazıcı yoğun bakımda! Oğlu 'Hayata tutunması için yardım istiyorum' diyerek duyurdu - MagazinÜnlü sunucu yoğun bakımda! Oğlu yardım bekliyorİbrahim Tatlıses'ten yakın arkadaşı Aydemir Akbaş'a veda - MagazinGözyaşlarına boğulmuştu! Bu sözlerle veda etti
Sonraki Haber Yükleniyor...