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Bebek geliyor! Oyuncu Cansel Elçin'in eşi Zeynep Tuğçe Bayat hamile

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Bebek geliyor! Oyuncu Cansel Elçin&#039;in eşi Zeynep Tuğçe Bayat hamile

Magazin Haberleri

2020 yılında evlenen Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinden dikkat çeken bir haber geldi. Oyuncu çift, bebek beklediklerini yaptıkları paylaşımla duyurdular.

"Hatırla Sevgili", "Gönülçelen" ve "Kırık Kanatlar" gibi dizilerle tanınan Cansel Elçin, meslektaşı Zeynep Tuğçe Bayat ile 2020 yılında hayatını birleştirmişti.

Mutlu birliktelikleri süren oyuncu çiftten dikkat çeken bir haber geldi. Son olarak Prens dizisinin 2. sezonunda rol alan Zeynep Tuğçe Bayat yaptığı paylaşımla bebek beklediklerini duyurdu.

Bebek geliyor! Oyuncu Cansel Elçin'in eşi Zeynep Tuğçe Bayat hamile - 1. Resim

Bayat eşiyle pozlarını paylaştı. Büyüyen karnı gözlerden kaçmazken çifte binlerce tebrik mesajı geldi. Sosyal medyada “Maşallah Allah analı babalı büyütsün”, “Sağlıcakla gelsin” gibi yorumlar yapıldı.

Bebek geliyor! Oyuncu Cansel Elçin'in eşi Zeynep Tuğçe Bayat hamile - 2. Resim

Düzenleyen:  - Magazin
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