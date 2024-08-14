Bebek geliyor! Oyuncu Cansel Elçin'in eşi Zeynep Tuğçe Bayat hamile

Düzenleyen: Ceylan Yıldız 14 Ağustos 2024 16:34 - Güncelleme: 14 Ağustos 2024 16:47 - Güncelleme:

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2020 yılında evlenen Zeynep Tuğçe Bayat ile Cansel Elçin çiftinden dikkat çeken bir haber geldi. Oyuncu çift, bebek beklediklerini yaptıkları paylaşımla duyurdular.