Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür başrolde! İddialı diziden ilk kareler geldi

Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür’ün başrollerini paylaştığı BKM’nin Kanal D için çektiği Annem Ankara dizisinden ilk kareler yayınlandı.

“Annem Ankara” dizisinin çekimleri yakında başlıyor. Dizi 90’lı yılların Ankara’sında tek başına üç evlat yetiştiren Zuhal’in ve eşi Hasan’ın hikâyesini anlatıyor.

Yönetmen koltuğunda Faruk Teber’in dizinin başrollerini ise Bergüzar Korel ve Mehmet Günsür paylaşıyor.

‘Annem Ankara’nın oyuncu kadrosunda Korel ve Günsür’le birlikte ‘Özgürcan Çevik, Gökçe Eyüboğlu ve Sinem Uslu, Yıldıray Şahinler, Gülhan Tekin, Muharrem Türkseven, Mustafa Açılan, Fatma Toptaş, Dilek Çelebi, Durukan Çelikkaya, Ezgi Gör, Selen Özbayrak, Başak Akan, Mustafa Enis Bilir, Hakan Akın ve Celile Toyon yer alıyor.

Gazeteci Birsen Altuntaş'ın haberine göre, ekip ilk kez geçtiğimiz gün okuma provası için bir araya geldi. Diziden ilk karelerde yayınlandı.