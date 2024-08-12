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'Çok Güzel Hareketler Bunlar' skecine sinirlendi! Ateş püskürdü

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Magazin Haberleri

Bu Tarz Benim yarışmasının yarışmacıları sık sık sosyal medyada gündem oluyor. Bu kez ise Nil Anka yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi. Ünlü isim Çok Güzel Hareketler Bunlar'da yapılan taklidine çok kızdı. Dava açacağını söyleyerek sosyal medyadan ateş püskürdü.

Yıllar önce Bu Tarz Benim yarışmasında yaşanan "Nil Anka mı diyeyim yoksa gerçek adını mı söylersin Ümmü Gülsüm?" olayı çok konuşulmuştu.

Sosyal medyada gündem olan olaydan sonra Çok Güzel Hareketler ekibi de boş durmadı. Kanal D ekranlarında "Nil Anka" temalı bir skeç yayınladılar. Skeç, Bu Tarz Benim'in olay olan yarışmacısının da dikkatini çekti.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' skecine sinirlendi! Ateş püskürdü - 1. Resim

Anka, Çok Güzel Hareketler'in o skecine yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. O sözlerin kadının kimliğine hakaret etmek için kullanıldığını söyleyen yarışmacı, "Yasal yollara başvuracağım" diye de ekledi.

'Çok Güzel Hareketler Bunlar' skecine sinirlendi! Ateş püskürdü - 2. Resim

Ünlü isim yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:

“Yasal olarak haklarımı aramak için küçük düşürücü ve hakaret içerikli bu yayına yasal haklarımı aramak için gerekli işlemlere başlayacağım. Bir kadının, bir kimliğin hakarete uğramak için bu şekilde kullanılmaktan çekinmemelerini kınıyor ve onların adına utanç duyuyorum. Kendisine saygısı olmayanların başkasına saygılı olması beklenemez. Ve ben yasal haklarımı kullanmaktan çekinmeyeceğim.“

Düzenleyen:  - Magazin
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