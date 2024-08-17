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CZN Burak hayalindeki arabayı aldı! Lüks aracı görenleri şoke etti

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CZN Burak hayalindeki arabayı aldı! Lüks aracı görenleri şoke etti

Magazin Haberleri

Paylaştığı yemek videolarıyla geniş bir takipçi kitlerine ulaşan CZN Burak hayalindeki arabayı satın aldı. Ünlü fenomen arabasının yanında çektiği pozu Instagram hesabından paylaşmayı da ihmal etmedi. Ünlü ismin lüks aracını görenler şoke oldu.

CZN Burak’ın Instagram’da 53 milyonu aşkın takipçisi bulunuyor. Ünlü isim sosyal medya paylaşımları ve açıklamalarıyla sık sık adından söz ettiriyor. Ünlü fenomen ayrıca son dönemde babasıyla yaşadığı sorunlarla da gündeme geliyor.

CZN Burak adıyla sosyal medyada geniş bir hayran kitlesine sahip olan ünlü restoran işletmecisi Burak Özdemir, İstanbul'daki tek mekanını açtıktan sonra dünyanın farklı noktalarında da peş peşe restoranlar açmaya başlamıştı. Dubai, İngiltere, Bahreyn, Tacikistan, Ürdün ve son olarak Çin'de mekanını buluşturan Burak Özdemir; hayallerine de kavuşmaya başladı.

CZN Burak hayalindeki arabayı aldı! Lüks aracı görenleri şoke etti - 1. Resim

CZN BURAK YENİ BİR SPOR ARAÇ SATIN ALDI

İstanbul'daki tek mekanını açmak isterken bazı spor arabalarını satan Burak Özdemir, kendisine yeni bir spor araç satın aldı.

CZN Burak hayalindeki arabayı aldı! Lüks aracı görenleri şoke etti - 2. Resim

Çocukluğundan bu yana araba hayali kurduğunu söyleyen CZN Burak, sonunda hayalindeki arabayı aldı. Ünlü isim yeni aracıyla poz vermeyi de ihmal etmedi. CZN Burak'ın araba plakasındaki 31 sayısı ise memleketi Hatay'ı temsil ediyor.

Düzenleyen:  - Magazin
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