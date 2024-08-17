Tuncay Akça'nın cenaze programı belli oldu!

Yeşilçam’ın unutulmaz yapımları arasında bulunan Hababam Sınıfı'nda 'Bacaksız' karakterini canlandıran oyuncu Tuncay Akça vefat etti. Akça’nın cenaze programı belli oldu.

Hababam Sınıfı filminde 'Bacaksız' rolüyle bilinen oyuncu Tuncay Akça, geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti. Akça'nın ölüm haberini menajeri Kıvanç Terzioğlu sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu.

Snobmagazin'in haberine göre, oyuncunun cenaze programı da belli oldu. Akça'nın cenazesinin bugün Şakirin Camii’nden son yolculuğuna uğurlanacağı ve Karacaahmet Mezarlığı’nda defnedileceği öğrenildi.

TUNCAY AKÇA KİMDİR?

16 Aralık 1963 yılında Kastamonu'da dünyaya geldi. Tuncay Akça, Hababam Sınıfı'nda "Bacaksız" lakaplı rolü ile tanındı. Yol Filminde Yusuf karakterini oynadı. 1995-2002 yılları arasında ise Bizimkiler dizisinde 'Manav Adem' rolüne hayat verdi.